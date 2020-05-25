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Происшествия

Двое туристов не могли спуститься с горы Лысая в Феодосии

16:20 понедельник, 25 мая 2020
Феодосия

Двое туристов обратились к спасателям в воскресенье, 24 мая, в 13:24 и сообщили, что находятся в труднодоступной местности на скальном массиве горы «Лысая» в Феодосии, и не могут спуститься самостоятельно.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Крыму.

«Один из мужчин сумел самостоятельно спуститься с возвышенности горы до приезда спасателей. Второго мужчину с помощью альпинистского снаряжения сотрудники МЧС России благополучно эвакуировали к автомобилю и доставили в безопасное место. С туристами была проведена профилактическая беседа по правилам поведения в горах», – говорится в сообщении.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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