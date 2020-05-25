Власть
Движение по «Тавриде» в районе Зуи изменено
Схема движения по строящейся трассе «Таврида» изменена для ремонта примыкающей к ней улицы Речной в поселке Зуя.
Об этом сообщил пресс-секретарь крымского управления генерального подрядчика строительства «Тавриды» – компании «ВАД» Григорий Назаров.
«Изменена схема движения в районе поселка Зуя Белогорского района. Это необходимо для того, чтобы отремонтировать примыкающий к трассе «Таврида» участок улицы Речной, и уложить асфальт на местном проезде», – сказал Назаров.
По его словам, для выполнения работы временно закрыли выезд на Тавриду из Зуи по улице Речной и открыли выезд из поселка в сторону Крымской розы. «Для движения в сторону Симферополя по-прежнему доступен и Т-образный перекресток, находящийся на окраине поселка», – уточнил Григорий Назаров.
Движение на полное развитие в районе Зуи будет открыто в сентябре в рамках запуска транспорта по четырем полосам Тавриды до Севастополя.
Сейчас движение по «Тавриде» от Керчи до Симферополя осуществляется по двум полосам трассы, на которых продолжает действовать ограничение скоростного режима в 60 км/ч.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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