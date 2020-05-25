Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе умерла пациентка с COVID-19 ● Туристам, предоплатившим отдых в Крыму, предлагают варианты ● Крымчане старше 65 лет нашли способ получать маски бесплатно ● Крым готовится развернуть дополнительные койки для зараженных коронавирусом ● Власти Крыма назвали условия для получения путевки в «Артек» в период ограничений
Два человека с коронавирусом умерли в Крыму за сутки
фото © Новости Крыма
Два человека, зараженных коронавирусной инфекцией, скончались за сутки в Крыму.
Об этом свидетельствует статистика по профилактике и распространения коронавирусной инфекции, опубликованная министерством здравоохранения Крыма.
«Выявлено за сутки (положительных на COVID-19) – 6, выздоровело – 153, умерло – 11», – сообщил минздрав со ссылкой на данные Роспотребнадзора за 24 мая. В статистике за предыдущие сутки значились 9 умерших.
В пресс-службе минздрава республики подтвердили, что 24 мая скончались двое человек.
Всего на территории Крыма с начала пандемии зарегистрировано 346 случаев COVID-19, с выздоровлением из больниц выписаны 153 пациента, 9 человек скончались. По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, республика достигла показателей первого этапа по обследованию населения на COVID-19.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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В Крыму COVID-19 за сутки выявлен у шести человек. Новая коронавирусная инфекция в Крыму за сутки лабораторно подтверждена у 6 человек.
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