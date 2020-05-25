Два человека с коронавирусом умерли в Крыму за сутки

фото © Новости Крыма

Два человека, зараженных коронавирусной инфекцией, скончались за сутки в Крыму.

Об этом свидетельствует статистика по профилактике и распространения коронавирусной инфекции, опубликованная министерством здравоохранения Крыма.

«Выявлено за сутки (положительных на COVID-19) – 6, выздоровело – 153, умерло – 11», – сообщил минздрав со ссылкой на данные Роспотребнадзора за 24 мая. В статистике за предыдущие сутки значились 9 умерших.

В пресс-службе минздрава республики подтвердили, что 24 мая скончались двое человек.

Всего на территории Крыма с начала пандемии зарегистрировано 346 случаев COVID-19, с выздоровлением из больниц выписаны 153 пациента, 9 человек скончались. По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, республика достигла показателей первого этапа по обследованию населения на COVID-19.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчане старше 65 лет нашли способ получать маски бесплатно. Для этого им надо выйти на улицу, быть замеченными патрулем, выслушать назидания и получить средство защиты.

Крым готовится развернуть дополнительные койки для зараженных коронавирусом. Несмотря на то, что в Республике Крым из 340 выявленных случаев COVID-19 153 человека уже выздоровели, динамика выявления новых случаев заставила крымские власти готовить дополнительный коечный фонд для новых заразившихся.

В Крыму COVID-19 за сутки выявлен у шести человек. Новая коронавирусная инфекция в Крыму за сутки лабораторно подтверждена у 6 человек.

Только вакцинация: врач рассказал, как избавиться от коронавируса. Сегодня очень маленькая доля людей защищена иммунитетом от коронавирусной инфекции. Достичь необходимого показателя в 60-70% может помочь только вакцинирование.