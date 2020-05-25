Аксенов допустил продление дистанционного режима до конца года

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что дистанционное обучение может быть продлено до конца учебного года.

«Мы пока не понимаем, какой будет на следующий учебный год режим работы», — сказал Аксенов.

Он отметил, что система образования должна быть готова к любому развитию ситуации.

В Крыму с учетом Севастополя коронавирусом заразились почти 500 человек, выздоровели 153, скончались 11 пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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В школах Севастополя завершился учебный год. Севастопольские школы 20 мая 2020 года досрочно завершили учебный год.

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