Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Новая помощь от правительства России: Севастополю дали, Крыму - нет ● В Крыму пять пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии ● В Севастополь пустят туристов только после оплаты теста на коронавирус ● Добро пожаловать: в Крыму вводят плату за изоляцию в обсерваторах ● Крым готов к первому этапу снятия ограничений из-за коронавируса
Аксенов допустил продление дистанционного режима до конца года
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что дистанционное обучение может быть продлено до конца учебного года.
«Мы пока не понимаем, какой будет на следующий учебный год режим работы», — сказал Аксенов.
Он отметил, что система образования должна быть готова к любому развитию ситуации.
В Крыму с учетом Севастополя коронавирусом заразились почти 500 человек, выздоровели 153, скончались 11 пациентов.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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