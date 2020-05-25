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Коронавирус в Крыму

Аксенов допустил продление дистанционного режима до конца года

08:08 понедельник, 25 мая 2020

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что дистанционное обучение может быть продлено до конца учебного года.

«Мы пока не понимаем, какой будет на следующий учебный год режим работы», — сказал Аксенов.

Он отметил, что система образования должна быть готова к любому развитию ситуации.

В Крыму с учетом Севастополя коронавирусом заразились почти 500 человек, выздоровели 153, скончались 11 пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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