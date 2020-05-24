Происшествия
Зубная паста, надувной круг и раскладная пила: в Севастополе дама подготовилась к лету
Удивительный набор товаров умыкнула из строительного супермаркета жительница Севастополя.
Ее добычей стали секатор, детский надувной круг, коврик, несколько тюбиков зубной пасты и раскладная пила. Об этом сообщает севастопольское подразделение Росгвардии.
Прибыв на место, сотрудники ведомства задержали женщину, на которую указал администратор магазина. Выяснилось, что дама здесь не в первый раз и успела вызвать у сотрудников супермаркета самые мрачные подозрения. Несколько дней назад она дважды наведывалась в магазин, причем каждый раз с пользой для себя.
Просмотр записей с камер видеонаблюдения доказал, как дама имеет привычку складывать в свою сумку приглянувшиеся ей товары. Рассчитываться за них она нужным не считает.
Достигнутый успех, видимо, вдохновил женщину на новые подвиги. Увидев ее в зале в очередной раз, сотрудники заняли наблюдательную позицию и убедились, что и эта ее неторопливая прогулка по магазину неспроста. Некоторые товары опять перекочевали в дамскую сумочку, но на этот раз ненадолго. При попытке миновать кассу, не остановившись, предприимчивая дама была задержана.
Объяснения, которые она дала, не отличались оригинальностью. По словам задержанной, у нее и в мыслях не было ничего похищать: всему виной ее природная забывчивость. Напоминать ей о ее прошлых «подвигах» пришлось с помощью видеозаписей. Общая сумма похищенного составила более 6 тысяч рублей.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымчанин проведет почти 10 лет в колонии за попытку убийства матери. Джанкойский районный суд приговорил местного жителя к 9 годам и 10 месяцам колонии за попытку убийства собственной матери.
Мошенники сняли со счетов жительницы Ялты почти миллион рублей. Злоумышленники за несколько минут списали с банковских счетов жительницы Ялты почти миллион рублей.
Ограбившего крымчан жителя Ростова поймали спустя два года. В отдел полиции Симферополя еще в феврале 2018 года поступило сообщение о том, что из административного здания совершена кража имущества.
Двое жителей Керчи ограбили цветочницу из мести. Патрульными полицейскими в г. Керчи по «горячим следам» задержаны подозреваемые в совершении грабежа.
Очередной очаг COVID: подробности новых случаев заражения в Крыму
Из 14 новых случаев COVID-19, выявленных на территории Республики Крым за последние сутки, 11 относятся к новому очагу, обнаруженному в строительном городке под Симферополем.
Коронавирус не отступает: в Крыму 14 новых случаев заражения
За минувшие в сутки в Крыму выявлено 14 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщил на заседании оперативного штаба глава республики Сергей Аксенов.
В полиции Крыма заявили, что жители России «беспричинно» едут в Крым
Заместитель начальника полиции МВД по Крыму Александр Смаглин сообщил, что за последние сутки через Керченский мост на территорию полуострова не пропустили рекордное количество граждан.
Севастополь останется закрытым для остальных крымчан городом
С 25 мая в обычном режиме начинает работать перевозка пассажиров между Республикой Крым и Севастополем.
22 часа назад
«Многие не откроются»: власти оценили состояние бизнеса в Крыму
Крымскому правительству необходимо продумать дополнительные меры поддержки для тех сфер бизнеса в Крыму, которым до сих пор запрещено работать.