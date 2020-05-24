Зубная паста, надувной круг и раскладная пила: в Севастополе дама подготовилась к лету

Удивительный набор товаров умыкнула из строительного супермаркета жительница Севастополя.

Ее добычей стали секатор, детский надувной круг, коврик, несколько тюбиков зубной пасты и раскладная пила. Об этом сообщает севастопольское подразделение Росгвардии.

Прибыв на место, сотрудники ведомства задержали женщину, на которую указал администратор магазина. Выяснилось, что дама здесь не в первый раз и успела вызвать у сотрудников супермаркета самые мрачные подозрения. Несколько дней назад она дважды наведывалась в магазин, причем каждый раз с пользой для себя.

Просмотр записей с камер видеонаблюдения доказал, как дама имеет привычку складывать в свою сумку приглянувшиеся ей товары. Рассчитываться за них она нужным не считает.

Достигнутый успех, видимо, вдохновил женщину на новые подвиги. Увидев ее в зале в очередной раз, сотрудники заняли наблюдательную позицию и убедились, что и эта ее неторопливая прогулка по магазину неспроста. Некоторые товары опять перекочевали в дамскую сумочку, но на этот раз ненадолго. При попытке миновать кассу, не остановившись, предприимчивая дама была задержана.

Объяснения, которые она дала, не отличались оригинальностью. По словам задержанной, у нее и в мыслях не было ничего похищать: всему виной ее природная забывчивость. Напоминать ей о ее прошлых «подвигах» пришлось с помощью видеозаписей. Общая сумма похищенного составила более 6 тысяч рублей.

В тексте использованы материалы: Форпост

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