Происшествия
В центре Севастополя почти пять часов тушили сауну в многоквартирном доме
Жилой дом загорелся вечером в историческом центре Севастополя. Обошлось без жертв, но из-за 55 квадратных метров пожара люди на всю ночь остались без света и воды.
О происшествии доложили в Главном управлении МЧС по Севастополю, подробности рассказал в соцсетях врио губернатора города Михаил Развожаев
Вызов о пожаре поступил спасателям после восьми вечера. Горела крыша одного из трехэтажных домов на недавно отремонтированной Большой Морской. Пожарные выяснили, что возгорание началось между мансардой и крышей. Из-за опасности распространения огня жителей дома – 23 человека, из них 8 детей – эвакуировали.Через час после прибытия на место пожара спасатели затребовали дополнительные силы. Чтобы потушить пожар, пришлось параллельно разбирать чердачное помещение. Ликвидировать возгорание удалось только после часа ночи. К счастью, никто не пострадал.
Как пояснил на своей странице в Instagram врио губернатора города Михаил Развожаев, в квартире, где произошел пожар, в перепланированной чердачной зоне находилась домашняя сауна, которая скорее всего и стала источником возгорания.
«Потушили огонь быстро, а вот «проливали» перекрытия довольно долго, поэтому залиты все квартиры до первого этажа», - пояснил Михаил Развожаев длительность работы сотрудников ГУ МЧС, отметив, что из соображений безопасности до утра во всех квартирах дома отключили газ, воду и электричество.
Теперь представителям управляющей компании предстоит оценить ущерб, нанесенный другим квартирам, и решить, что делать со сгоревшей кровлей.
«Специалисты УК «Центр» завтра будут составлять акты и проводить оценку ущерба. Также обязательно будет проверена законность перепланировки и соответственно примененных технических решений», - пообещал врио губернатора.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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