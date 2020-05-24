В Симферополе с 1 июня начнут набирать группы в детсады

С 1 июня в Симферополе начнется комплектование групп в детских садах на 2020/2021 учебный год.

Об этом сообщили в городской администрации.

«Формирование групп в детских садах на будущий учебный год стартует 1 июня. До 31 августа во всех дошкольных учреждениях будут сформированы списки детей, которые будут их посещать», - сообщила замглавы администрации Симферополя Татьяна Сухина.

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