Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Коронавирус не отступает: в Крыму 14 новых случаев заражения ● Блокпосты на въезде в Севастополь оборудовали камерами наблюдения ● В полиции Крыма заявили, что жители России «беспричинно» едут в Крым ● В Киеве обсудили восстановление работы пунктов пропуска в Крым ● Полиция составила 13 протоколов на крымчан, нарушавших режим
В Симферополе с 1 июня начнут набирать группы в детсады
С 1 июня в Симферополе начнется комплектование групп в детских садах на 2020/2021 учебный год.
Об этом сообщили в городской администрации.
«Формирование групп в детских садах на будущий учебный год стартует 1 июня. До 31 августа во всех дошкольных учреждениях будут сформированы списки детей, которые будут их посещать», - сообщила замглавы администрации Симферополя Татьяна Сухина.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымские школьники получат аттестаты в начале июня. Школы Крыма начнут выдачу аттестатов школьникам в первую неделю июня.
В школах Севастополя завершился учебный год. Севастопольские школы 20 мая 2020 года досрочно завершили учебный год.
С 1 июня в Крыму может частично заработать «Артек». С 1 июня в Крыму может частично заработать Международный детский центр «Артек», если федеральный центр одобрит инициативу крымских властей.
Детей в летние лагеря в Крыму могут начать принимать 1 июля. Летняя оздоровительная кампания в детских лагерях России в этом году может начаться 1 июля, но с рядом ограничений – всего в лагерях смогут отдохнуть менее 7 млн детей, а смены могут быть сокращены с 21 до 14 дней.
Очередной очаг COVID: подробности новых случаев заражения в Крыму
Из 14 новых случаев COVID-19, выявленных на территории Республики Крым за последние сутки, 11 относятся к новому очагу, обнаруженному в строительном городке под Симферополем.
Коронавирус не отступает: в Крыму 14 новых случаев заражения
За минувшие в сутки в Крыму выявлено 14 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщил на заседании оперативного штаба глава республики Сергей Аксенов.
В полиции Крыма заявили, что жители России «беспричинно» едут в Крым
Заместитель начальника полиции МВД по Крыму Александр Смаглин сообщил, что за последние сутки через Керченский мост на территорию полуострова не пропустили рекордное количество граждан.
Севастополь останется закрытым для остальных крымчан городом
С 25 мая в обычном режиме начинает работать перевозка пассажиров между Республикой Крым и Севастополем.
22 часа назад
«Многие не откроются»: власти оценили состояние бизнеса в Крыму
Крымскому правительству необходимо продумать дополнительные меры поддержки для тех сфер бизнеса в Крыму, которым до сих пор запрещено работать.