Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.7
воздух +16
море +15

Коронавирус в Крыму

В Симферополе с 1 июня начнут набирать группы в детсады

11:44 воскресенье, 24 мая 2020
Симферополь

С 1 июня в Симферополе начнется комплектование групп в детских садах на 2020/2021 учебный год.

Об этом сообщили в городской администрации.

«Формирование групп в детских садах на будущий учебный год стартует 1 июня. До 31 августа во всех дошкольных учреждениях будут сформированы списки детей, которые будут их посещать», - сообщила замглавы администрации Симферополя Татьяна Сухина.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымские школьники получат аттестаты в начале июня. Школы Крыма начнут выдачу аттестатов школьникам в первую неделю июня.

В школах Севастополя завершился учебный год. Севастопольские школы 20 мая 2020 года досрочно завершили учебный год.

С 1 июня в Крыму может частично заработать «Артек». С 1 июня в Крыму может частично заработать Международный детский центр «Артек», если федеральный центр одобрит инициативу крымских властей.

Детей в летние лагеря в Крыму могут начать принимать 1 июля. Летняя оздоровительная кампания в детских лагерях России в этом году может начаться 1 июля, но с рядом ограничений – всего в лагерях смогут отдохнуть менее 7 млн детей, а смены могут быть сокращены с 21 до 14 дней.

Коронавирус в Крыму
Очередной очаг COVID: подробности новых случаев заражения в Крыму

Очередной очаг COVID: подробности новых случаев заражения в Крыму

Из 14 новых случаев COVID-19, выявленных на территории Республики Крым за последние сутки, 11 относятся к новому очагу, обнаруженному в строительном городке под Симферополем.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус не отступает: в Крыму 14 новых случаев заражения

Коронавирус не отступает: в Крыму 14 новых случаев заражения

За минувшие в сутки в Крыму выявлено 14 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщил на заседании оперативного штаба глава республики Сергей Аксенов.

Коронавирус в Крыму
В полиции Крыма заявили, что жители России «беспричинно» едут в Крым

В полиции Крыма заявили, что жители России «беспричинно» едут в Крым

Заместитель начальника полиции МВД по Крыму Александр Смаглин сообщил, что за последние сутки через Керченский мост на территорию полуострова не пропустили рекордное количество граждан.

Коронавирус в Крыму
«Многие не откроются»: власти оценили состояние бизнеса в Крыму

«Многие не откроются»: власти оценили состояние бизнеса в Крыму

Крымскому правительству необходимо продумать дополнительные меры поддержки для тех сфер бизнеса в Крыму, которым до сих пор запрещено работать.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации