Власть
В Севастополе занялись расчисткой «асфальтовой долины»
Ленинским районным судом города Севастополя назначено рассмотрение дела в отношении асфальтно-бетонного завода ООО «Дорожник».
В межрайонной природоохранной прокуратуре уверены, что предприятие опасно для жизни и здоровья людей.
«Севастопольский межрайонный прокурор просит обратить решение суда к немедленному исполнению, поскольку продолжение эксплуатации указанного объекта может представлять значительную и реальную угрозу жизни и здоровью людей», — отметили в пресс-службе суда.
Ранее проверка надзорного ведомства, которое и выступило истцом по данному делу, установила 12 источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
Отметим, что компания, наряду с несколькими подобными предприятиями, расположена у села Черноречье. Севастопольцы, проживающие в километре от расположенных здесь заводов, называли этот район «асфальтовой долиной» и жаловались на постоянный удушливый дым.
ООО «Дорожник» также фигурировало в списке подрядных организаций, которые, по мнению представителей ООО «Севастопольэнерго», «систематически умышлено повреждают кабельные сети», вследствие чего обесточенными оказываются потребители и социально значимые объекты.
В тексте использованы материалы: Форпост
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