В Севастополь пустят туристов только после оплаты теста на коронавирус

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Курортный сезон в Севастополе будет проходить в ограниченных условиях и точно не начнется 1 июня.

Такой прогноз озвучил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев в интервью телеканалу «Вести. Севастополь».

По словам чиновника, постепенный запуск курортной сферы начнется только после того, как на въезде в Севастополь наладят въездное экспресс-тестирование: этот механизм сейчас прорабатывается городскими властями.

«Есть экспресс-системы, но там проверяется наличие антител. А нам нужно все-таки тестирование на наличие вируса. Сейчас 100% результат дает только система ПЦР, которую мы сейчас применяем. Скорее всего тестирование будет организовано на въезде, то есть человек после этого должен приехать и дождаться в номере или в квартире, куда он приехал, когда ему придет подтверждение из лаборатории, что все в порядке и он может выйти на улицу», - пояснил Развожаев.

При этом врио губернатора сразу предупредил всех желающих приехать на отдых в город о том, что расходы за тестирование лягут на их плечи.

«За бюджетный счет такого массового тестирования мы не сможем организовать. Но если человек едет, думаю, что дополнительные деньги к путевке, которые обезопасят и его от неприятных последствий, и город, могут быть потрачены», - пояснил Развожаев.

Наладить работу такой системы правительство Севастополя сможет ориентировочно к 15 июня. До этого времени говорить о начале курортного сезона преждевременно.

«С 1 июня мы точно не откроемся и не сможем обеспечить эту систему. Но к середине июня, к 15 числу мы будем готовиться, - вынес вердикт Развожаев. – Я очень сдержанно оценивал бы, что летом мы все равно будем принимать гостей, но в ограниченных условиях, с особой работой пляжей, музеев. Будем потихоньку все запускать, это потребует, конечно, прежде всего от нас самодисциплины, но и от гостей тоже. Но так будет, я думаю, во всем мире этим летом».

Ранее врио губернатора Севастополя предупредил жителей города, что несмотря на отмену внутренней самоизоляции в городе ужесточение режима может вернуться в любой момент, если эпидобстановка в городе ухудшится.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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