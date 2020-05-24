В полиции Крыма заявили, что жители России «беспричинно» едут в Крым

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Заместитель начальника полиции МВД по Крыму Александр Смаглин сообщил, что за последние сутки через Керченский мост на территорию полуострова не пропустили рекордное количество граждан.

Представитель полиции отметил, что жители России едут в Крым без уважительных причин.

«2672 единицы к нам вчера прибыли, из них 75 – это рекордное число – пропущены не были. Мы фиксируем, что люди едут беспричинно. На убытие – 3038 единицы и 25 мы не выпустили, так как не было оснований из выезда», – добавил Смаглин.

Накануне сообщалось, что полиция фиксирует увеличения трафика через Керченский мост.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов просил не ехать в Крым, пока не закончатся карантинные мероприятия. Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко призвал тщательно проверять тех, кто приехал в Крым в командировку.

29 апреля Аксенов поручил, чтобы всех приехавших в Крым, не имеющих жилье и собственность на территории полуострова, помещали в обсерватор на 14 дней.

По данным властей Крыма, на текущий период зарегистрировано 326 случаев новой коронавирусной инфекции, умерли – 9 пациентов. В Севастополе COVID-19 подтвердили у 154 человек, двое умерли.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крым не пустили рекордное количество автомобилистов. За прошедшие сутки правоохранители не допустили на территорию полуострова 75 автомобилей, проезжающих по Крымскому мосту.

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