В Крыму пять пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии

У большинства пациентов заболевание коронавирусной инфекцией протекает в средней степени тяжести.

Об этом рассказала заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

– К сожалению, сегодня пять человек, из тех, которые на лечении находятся, на неивазивных ИВЛах находятся в тяжелом состоянии. 129 человек находятся в стационарах в средней степени тяжести, – сказала Елена Романовская.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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