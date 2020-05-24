Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополь пустят туристов только после оплаты теста на коронавирус ● Добро пожаловать: в Крыму вводят плату за изоляцию в обсерваторах ● Крым готов к первому этапу снятия ограничений из-за коронавируса ● В Крыму на следующей неделе решат судьбу не возобновившего работу бизнеса ● Один случай COVID-19 за сутки подтвердился в Севастополе
В Крыму пять пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии
У большинства пациентов заболевание коронавирусной инфекцией протекает в средней степени тяжести.
Об этом рассказала заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
– К сожалению, сегодня пять человек, из тех, которые на лечении находятся, на неивазивных ИВЛах находятся в тяжелом состоянии. 129 человек находятся в стационарах в средней степени тяжести, – сказала Елена Романовская.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крым готов к первому этапу снятия ограничений из-за коронавируса. Республика Крым достигла того показателя тестируемости населения на COVID-19, с которым можно переходить к первому этапу снятия ограничений.
Один случай COVID-19 за сутки подтвердился в Севастополе. Один новый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен в Севастополе за минувшие сутки.
Очередной очаг COVID: подробности новых случаев заражения в Крыму. Из 14 новых случаев COVID-19, выявленных на территории Республики Крым за последние сутки, 11 относятся к новому очагу, обнаруженному в строительном городке под Симферополем.
Коронавирус не отступает: в Крыму 14 новых случаев заражения. За минувшие в сутки в Крыму выявлено 14 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщил на заседании оперативного штаба глава республики Сергей Аксенов.
В Севастополь пустят туристов только после оплаты теста на коронавирус
Курортный сезон в Севастополе будет проходить в ограниченных условиях и точно не начнется 1 июня.
«Оговорочка по Фрейду» - крымские соцсети о скандале в Алуште
Глава администрации Алушты Галина Огнева оскандалилась из-за неосторожно брошенной фразы о собаках.
Добро пожаловать: в Крыму вводят плату за изоляцию в обсерваторах
Отдыхающих просят воздержаться от бесцельных поездок на море.
Севастополь останется закрытым для остальных крымчан городом
С 25 мая в обычном режиме начинает работать перевозка пассажиров между Республикой Крым и Севастополем.
вчера
В полиции Крыма заявили, что жители России «беспричинно» едут в Крым
Заместитель начальника полиции МВД по Крыму Александр Смаглин сообщил, что за последние сутки через Керченский мост на территорию полуострова не пропустили рекордное количество граждан.