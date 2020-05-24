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Коронавирус в Крыму

В Крыму пять пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии

18:32 воскресенье, 24 мая 2020

У большинства пациентов заболевание коронавирусной инфекцией протекает в средней степени тяжести.

Об этом рассказала заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

– К сожалению, сегодня пять человек, из тех, которые на лечении находятся, на неивазивных ИВЛах находятся в тяжелом состоянии. 129 человек находятся в стационарах в средней степени тяжести, – сказала Елена Романовская.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

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Очередной очаг COVID: подробности новых случаев заражения в Крыму. Из 14 новых случаев COVID-19, выявленных на территории Республики Крым за последние сутки, 11 относятся к новому очагу, обнаруженному в строительном городке под Симферополем.

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