Коронавирус в Крыму
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В Крыму на следующей неделе решат судьбу не возобновившего работу бизнеса
фото © Крым.реалии
Во вторник следующей недели руководство Крыма проведет совещание с представителями еще закрытых сфер бизнеса и определит их дальнейшую судьбу.
Об этом глава РК Сергей Аксенов заявил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
— Со всеми сферами бизнеса, которые не открыты, включая курортную сферу, во вторник проведем совещание. Дистанционное, скорее всего. Выработаем решения по возможности начала работы курортной сферы, — сказал Аксенов.
Также он добавил, что на совещании будут присутствовать представители всех сфер, которые еще не возобновили работу – это общепит, ресторанный и столовый бизнес, фитнес-залы и т.д.
— Собрать представителей для выработки решений на предстоящий период. Чтобы люди понимали, какие меры поддержки будут, — подчеркнул глава Крыма.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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