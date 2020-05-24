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Коронавирус в Крыму

В Крыму на следующей неделе решат судьбу не возобновившего работу бизнеса

15:03 воскресенье, 24 мая 2020
В Крыму на следующей неделе решат судьбу не возобновившего работу бизнеса

фото © Крым.реалии

Во вторник следующей недели руководство Крыма проведет совещание с представителями еще закрытых сфер бизнеса и определит их дальнейшую судьбу.

Об этом глава РК Сергей Аксенов заявил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— Со всеми сферами бизнеса, которые не открыты, включая курортную сферу, во вторник проведем совещание. Дистанционное, скорее всего. Выработаем решения по возможности начала работы курортной сферы, — сказал Аксенов.

Также он добавил, что на совещании будут присутствовать представители всех сфер, которые еще не возобновили работу – это общепит, ресторанный и столовый бизнес, фитнес-залы и т.д.

— Собрать представителей для выработки решений на предстоящий период. Чтобы люди понимали, какие меры поддержки будут, — подчеркнул глава Крыма.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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