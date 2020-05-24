В Киеве обсудили восстановление работы пунктов пропуска в Крым

Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий вместе с представителями других ответственных ведомств обсудили план действий по восстановлению работы контрольно-пропускных пунктов на административной границе между Крымом и Херсонской областью.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

«Правительство должно обеспечить поэтапное восстановление полноценной работы КПВВ максимально безболезненно для граждан, которые являются заложниками ситуации, сложившейся из-за российской агрессии против Украины», – отметил первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ростислав Замлинский.

Участники обсудили организацию мониторинга состояния здоровья людей, пересекающих админграницу, обеспечение их средствами индивидуальной защиты, изоляции (госпитализации) в случае необходимости, разработки механизма верификации лиц, перемещаемых через КПВВ, обеспечение мерами социальной поддержки.

По результатам совещания участники решили создать протоколы разработки механизма синхронизации баз данных, возможной организации электронной записи для внутренне-перемещенных лиц (верификации через приложение «Дія»).

Ранее сообщалось, что ограничительные меры, введенные из-за распространения коронавируса, на административной границе между Крымом и Херсонской областью продлены до 22 июня.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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