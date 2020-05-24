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Указ Путина по земле в Крыму: адвокат рассказал, как сохранить свои участки
фото © Новости Крыма
Адвокат Украинского Хельсинского союза по правам человека, член комитета Национальной ассоциации адвокатов Украины по международному праву Максим Тимочко рассказал как гражданам Украины сохранить свои участки в Крыму, которые подпадают под «земельный указ» президента России Владимира Путина.
«Мы рекомендуем таким людям уже сейчас обращаться к нам за бесплатной правовой помощью. В первую очередь я советую гражданам Украины без российского паспорта, которые владеют землей в Крыму, собрать все свои документы на право собственности. Во время оккупации и связанных с ней переездов какие-то из них могли потеряться. Если так, нужно получить выписки из Госгеокадастра Украины, чтобы у гражданина были четкие свидетельства в суде. Экспроприация земельных участков в данном случае незаконна, она нарушает международное право, поскольку Крым – это Украина, и Россия не имеет права распространять на него свое законодательство», – сказал адвокат.
Он добавил, что изымать участки начнут не раньше марта 2021 года.
«Проблема с земельными участками возникнет, скорее, в марте следующего года – по истечении годичного срока, в течение которого граждане должны пройти процедуру отчуждения участков. Я думаю, сейчас российская оккупационная власть займется инвентаризацией земли. Они должны сначала определиться, кого считать иностранцами и сколько у них участков», – пояснил Максим Тимочко.
Президент России Владимир Путин 20 марта расширил перечень территорий, земельные участки, которые не могут быть в собственности у «иностранцев» и «зарубежных юридических лиц» – в список вошло большинство районов Крыма и Севастополя, а также Керчь, Ялта, Евпатория и другие прибрежные города полуострова. Запрет не распространяется на три района Крыма – Первомайский, Красногвардейский и Белогорский.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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