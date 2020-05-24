Суд в Крыму запретил деятельность восьми предприятий-нарушителей санитарных норм

Крымские суды приостановили деятельность восьми предприятий, которые функционировали с нарушениями санитарных норм.

Об на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в республике сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

«На рассмотрении в прокуратуре находятся (материалы) по пяти проверкам. Подготовлено для передачи к рассмотрению в прокуратуру семь проверок. По ранее проведенным проверкам принято восемь решений судов о приостановлении деятельности и одно – это административный штраф. И сегодня состоятся еще два судебных заседания по переданным материалам», – сказала Пеньковская.

С 18 мая на территории республики прекратил действовать режим самоизоляции граждан – требование оставаться дома заменено на рекомендацию, но введен обязательный масочный режим в общественных местах. С 18 мая для прогулок открыты набережные Ялты и Алушты, с 23 мая гулять у моря разрешили в Судаке и Новом Свете.

В связи со стабилизацией эпидситуации в Крыму, власти приняли решение изменить формат работы оперативного штаба – он перестанет проходить ежедневно в прямом эфире, информацию будут озвучивать ответственные должностные лица на брифингах.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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