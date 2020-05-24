Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Симферополе с 1 июня начнут набирать группы в детсады ● Коронавирус не отступает: в Крыму 14 новых случаев заражения ● Блокпосты на въезде в Севастополь оборудовали камерами наблюдения ● В полиции Крыма заявили, что жители России «беспричинно» едут в Крым ● В Киеве обсудили восстановление работы пунктов пропуска в Крым
Суд в Крыму запретил деятельность восьми предприятий-нарушителей санитарных норм
Крымские суды приостановили деятельность восьми предприятий, которые функционировали с нарушениями санитарных норм.
Об на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в республике сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
«На рассмотрении в прокуратуре находятся (материалы) по пяти проверкам. Подготовлено для передачи к рассмотрению в прокуратуру семь проверок. По ранее проведенным проверкам принято восемь решений судов о приостановлении деятельности и одно – это административный штраф. И сегодня состоятся еще два судебных заседания по переданным материалам», – сказала Пеньковская.
С 18 мая на территории республики прекратил действовать режим самоизоляции граждан – требование оставаться дома заменено на рекомендацию, но введен обязательный масочный режим в общественных местах. С 18 мая для прогулок открыты набережные Ялты и Алушты, с 23 мая гулять у моря разрешили в Судаке и Новом Свете.
В связи со стабилизацией эпидситуации в Крыму, власти приняли решение изменить формат работы оперативного штаба – он перестанет проходить ежедневно в прямом эфире, информацию будут озвучивать ответственные должностные лица на брифингах.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Киеве обсудили восстановление работы пунктов пропуска в Крым. Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий вместе с представителями других ответственных ведомств обсудили план действий по восстановлению работы контрольно-пропускных пунктов на административной границе между Крымом и Херсонской областью.
Полиция составила 13 протоколов на крымчан, нарушавших режим. За прошедшие сутки на 13 крымчан, нарушивших требования Указа Главы Республики, составили административные протоколы.
В Керчи в нарушение запрета работало кафе «Цыпа». На владельцев кафе «Цыпа» в Керчи, открывших его в обход запрета, составлен админпротокол.
Малый бизнес Симферополя ожидают проверки. Госкомрегистр усилит работу по выявлению фактов нецелевого использования земли коммерческими структурами в Симферополе.
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Из 14 новых случаев COVID-19, выявленных на территории Республики Крым за последние сутки, 11 относятся к новому очагу, обнаруженному в строительном городке под Симферополем.
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В полиции Крыма заявили, что жители России «беспричинно» едут в Крым
Заместитель начальника полиции МВД по Крыму Александр Смаглин сообщил, что за последние сутки через Керченский мост на территорию полуострова не пропустили рекордное количество граждан.
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22 часа назад
«Многие не откроются»: власти оценили состояние бизнеса в Крыму
Крымскому правительству необходимо продумать дополнительные меры поддержки для тех сфер бизнеса в Крыму, которым до сих пор запрещено работать.