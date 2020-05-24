Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 24 мая

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 24 мая.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - заморозки (заморозки -1-3°), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (Почвенная засуха в Нижнегорском, Кировском и Джанкойском районах.), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - заморозки (заморозки -1-3°), уровень опасности оранжевый, пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 4 до 16, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер юго-западный 10 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 86 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 18, ночью около 10 градусов. Ветер северо-западный 8 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 76 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 15, ночью от 10 до 11 градусов. Ветер юго-западный 10 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 74 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 16, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер северо-западный 13 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 73 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - пасмурно. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 11 до 17, ночью около 11 градусов. Ветер северо-западный 19 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 72 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 9 до 18, ночью около 9 градусов. Ветер северо-западный 13 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 75 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 18, ночью от 6 до 8 градусов. Ветер северо-западный 12 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 86 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Армянске сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 8 до 18, ночью от 9 до 11 градусов. Ветер северо-западный 15 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 44 до 82 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 4 до 11, ночью около 4 градусов. Ветер северо-западный 9 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 83 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 4 до 12, ночью около 5 градусов. Ветер северо-западный 6 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 86 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 13 до 18 градусов тепла. По городам: в Алуште - 15, в Евпатории - 15, на мысе Казантип в Азовском море - 16, в Керчи - 16, в Николаевке - 15, в Севастополе - 14, в Судаке - 15, на Тарханкуте - 16, в Феодосии - 15, в Ялте - 14 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 15, в Египте - 27, на Кипре - 23, в Одессе - 16, в Сочи - 17, в Турции - 23, в Хорватии - 19 градусов выше нуля.

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