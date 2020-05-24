Потенциальным туристам в Крыму расскзали что делать, если встретится гадюка

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В Крыму почти лето, режим самоизоляции смягчили. Однако приятная, а теперь еще и «легальная» прогулка по лесу или даже по городскому парку может закончиться неприятной встречей со змеями.

Избежать плачевных последствий можно, зная некоторые факты о «ползучих» и иногда «кусачих».

Чаще всего на полуострове можно увидеть , которые активно перемещаются и ищут свою добычу. Их можно наблюдать на деревьях, в кустах и в траве, и что примечательно, они не брезгуют и городским пространством - их можно встретить в парках, да и в жилом дворе, где есть густая растительность.

Этот вид змеи можно отличить по мордочке, которая как бы «врастает» в тело без переходов и имеет округлую форму, а также по глазам, вокруг которых обычно есть бело-желтые круги. Окрас верхней части шкуры бурый или серый, а вот пузо всегда имеет желтый оттенок, в честь которого змея и получила свое название. Однако очень редко встречаются и полностью темные полозы (часто их путают со степными гадюками).

А вот как раз те самые (их можно определить по мордочке, вытянутой немного вперед, и по серовато-коричневой чешуе, а также по зигзагообразной полосе на хребте, иногда разбитой на отдельные пятна) не такие смелые. Они стараются не удаляться далеко от своей норы, а живут в преимущественно в степях. Поэтому встретить их в горах или в городе почти невозможно.

Кстати, это единственная ядовитая змея, которую можно встретить в Крыму.На полянах, опушке или лугах можно встретить – такое название змея получила из-за рыжеватого окраса тела. Она не опасна, а ее беспричинное истребление привело к тому, что она попала в Красную книгу.

Также в Крыму часто встречаются или . Их отличительная особенность – темная спинка и более светлое брюшко, а также желтоватые пятна по краям головы. Этот вид также не представляет особой опасности.

Однако змей на полуострове можно встретить не только на суше. В море и озерах водятся вид ужей - , но бояться их также не стоит, опасны они только для рыб, за которыми охотятся.

«Ни гадюка, ни полозы, ни другие змеи не опасны, если их не трогать. Укусить она может только в том случае, если вы на нее случайно или намеренно наступили или схватили», - говорит кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии и зоологии факультета биологии и химии КФУ Сергей Леонов.

Любая змея всегда старается уползти от источника опасности. Однако есть исключения. Особой агрессией обладает желтобрюхий полоз – он может имитировать нападение, шипеть. Может показаться, что укуса не избежать, отметил эксперт в эфире радио «Спутник в Крыму».

Во всех ситуациях, посоветовал Леонов, лучше всего остановиться и дать возможность змее скрыться или отползти на безопасное расстояние. Тогда никто никому не испортит жизнь.

Если все же укуса избежать не удалось, главное в такой ситуации – не паниковать. По форме раны не трудно определить, какая змея укусила. После этого уже можно планировать свои дальнейшие действия.

Если укус выглядит как ряд маленьких неглубоких точек – скорее всего на вас напал тот самый агрессивный полоз или уж. Это абсолютно неопасно и сравнимо с царапиной от колючки. Однако есть нюанс. Туда может попасть инфекция. Поэтому рану сразу стоит обработать санитайзером, который в пандемию коронавируса есть у каждого, и заклеить лейкопластырем.

Однако если на ваших конечностях виднеются две глубокие точки от клыков, вы умудрились потревожить гадюку.

В этом случае как можно скорее нужно отсосать яд из раны, так как некоторое время опасное вещество локализовано и не попадает в организм полностью.

Но ни в коем случае не стоит перетягивать жгутом место укуса - это сконцентрирует опасные вещества и усилит их действие.

«Главное – сохранять спокойствие. Смертельные случаи в Крыму от укусов гадюки в официальной медицине не зарегистрированы. Некоторую опасность может представлять аллергическая реакция. Здесь в качестве рекомендации можно посоветовать принять антигистаминные вне зависимости от того, есть аллергия или нет», - уточнил Леонов.

Независимо от того, насколько сильный укус и как вы его пережили, все же стоит показаться специалисту-медику, чтобы не допустить осложнений.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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