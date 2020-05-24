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Полицейские задержали в аэропорту Симферополя нетрезвого авиадебошира

17:46 воскресенье, 24 мая 2020
Симферополь

Транспортные полицейские задержали в аэропорту Симферополя нетрезвого авиадебошира.

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Симферополь крымского ЛУ МВД России на транспорте из службы авиационной безопасности поступило сообщение о том, что на борту авиалайнера рейсом Симферополь – Москва нарушает общественный порядок нетрезвый пассажир, – рассказала Волк. – Установлено, что 31-летний житель города Дубна Московской области во время посадки в самолет потребовал разместить его в бизнес-классе, при этом его билеты оформлены на другие места».

Бортпроводники, по информации МВД, отказали пассажиру, после чего мужчина стал предлагать доплату наличными, нецензурно выражался и оскорблял экипаж лайнера.

Прибывшие по вызову сотрудники патрульно-постовой службы полиции предложили нарушителю покинуть самолет. Однако мужчина на замечания не реагировал и оскорблял полицейских. «Правонарушитель был доставлен в отдел полиции. Как выяснилось, гражданин ранее судим. Мужчина помещен в комнату административно задержанных, от медицинского освидетельствования он отказался. Материал о привлечении пассажира к административной ответственности по статье 20.21 КоАП РФ будет направлен в суд для рассмотрения и назначения наказания», – добавила Волк.

Кроме того, следственными органами проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 319 УК РФ и частью 1 пункта «в» статьи 213 УК РФ.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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