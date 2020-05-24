«Оговорочка по Фрейду» - крымские соцсети о скандале в Алуште

фото © Мэрия Алушты

Глава администрации Алушты Галина Огнева оскандалилась из-за неосторожно брошенной фразы о собаках.

Крымчане увидели в этом событии печальную закономерность.

На заседании городского штаба по противодействию распространения коронавируса Галине Огневой сообщили о нарушителях самоизоляции, которые разбили у моря палатку и гуляли по берегу с собаками. Чиновница отреагировала на доклад фразой: «Чтоб они сдохли, эти собачки». При этом она попыталась сделать это незаметно, отодвинув от лица микрофон.

По мнению комментаторов, случай с Огневой – не случайность, а закономерность. В этой связи крымчане вспомнили скандалы с участием других крымских чиновниц, которые поздравляли в шубах ветеранов и выписывали себе огромные премии.

Yulya Shiganova В коллекцию «гениальных» чиновничьих высказываний.Ребят, ну нельзя так. Вообще никак, никогда и ни с кем, в принципе.

Olga Larionova Меня пугает менталитет, если эти люди управляют, к чему мы придем..?

Людмила Киреева Чем больше узнаю людей, тем больше нравятся животные.

Ольга Худобандаева Как она еще людям не пожелала «сдохнуть».

Oksana Taranina Не удивлюсь, если скоро нам этого желать будут...

Safi Emir Оговорочка по Фрейду)) Вообще, она хотела сказать о хозяевах, видимо, но удар на себя взяли собачки... По-Огневски)) Это в ее стиле.

Иннусик Тимошина Она просто юморнула, без зла. Просто грубо. На самом деле, чувствуется, что не собачки зацепили, а жильцы палатки) Потому что все местные, как пионеры с клятвой у флага, дома отсидели, как положено. А Крым продолжал славиться гостеприимством и туризмом)))

Kryz Evgen Бедная Алушта.

Владимир Губарев Правильно сказала... Выразила мнение всей партийной шоблы... Слава богу, не сказала, что завтра начнет помогать дохнуть...

Alexey Sidorenko ...Иногда нужно думать, что делаешь и говоришь! В Крыму мыслительный сбой у чиновников.

Галина Огнева поспешила извиниться за свои слова. «Я абсолютно не имела в виду ничего дурного, у меня у самой две собаки дома. Я приношу свои извинения, если я где-то выразила мысль не совсем правильно», – сказала она.

Но участники обсуждения считают, что одних извинений в этом случае недостаточно.

Yulya Shiganova ...Я на 100% уверена, что вменяемый, добрый человек никогда так не скажет ни про «собачек», ни про «кошечек», ни про «хомячков», как бы они ему при этом ни не нравились. Это отвратительный цинизм, граничащий с чувством какой-то непонятной вседозволенности и безнаказанности (иначе три раза подумала бы перед тем, как такое ляпнуть). Ну не говорят так простые и хорошие люди, тем более публично, правда! Она ведь не просто сказала «надоели эти собаки», она, откровенно, пожелала им смерти (желать смерти животному – это значит желать боли его хозяину, как минимум). Это очень сильно характеризует человека, как бы она после этого ни пыталась вырулить.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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