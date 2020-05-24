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Коронавирус в Крыму

Один случай COVID-19 за сутки подтвердился в Севастополе

12:46 воскресенье, 24 мая 2020
Севастополь

Один новый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен в Севастополе за минувшие сутки.

Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства сообщил «Новый Севастополь».

«По состоянию на утро 24 мая зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19», – привела данные онлайн-газета.

Всего с начала года в Севастополе заразились новой коронавирусной инфекцией 155 человек. Выздоровело 114 человек, 2 человека умерло.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 83 человека, в городской больнице №9 – 69. Под наблюдением по месту жительства – 669 человек.

В Крыму за сутки коронавирус лабораторно подтвердился у 14 человек. 

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Коронавирус не отступает: в Крыму 14 новых случаев заражения. За минувшие в сутки в Крыму выявлено 14 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщил на заседании оперативного штаба глава республики Сергей Аксенов.

В Крыму пять пациентов с COVID находятся в тяжелом состоянии. В Республике Крым на сегодняшний день коронавирусная инфекция подтверждена у 326 человек, из них 152 человека уже выздоровели, 167 пациентов продолжают лечение.

Пять новых случаев заражения COVID-19 подтверждены в Севастополе за сутки. Пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией лабораторно подтверждены в Севастополе за прошедшие сутки.

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