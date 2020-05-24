Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Очередной очаг COVID: подробности новых случаев заражения в Крыму ● Суд в Крыму запретил деятельность восьми предприятий-нарушителей санитарных норм ● В Симферополе с 1 июня начнут набирать группы в детсады ● Коронавирус не отступает: в Крыму 14 новых случаев заражения ● Блокпосты на въезде в Севастополь оборудовали камерами наблюдения
Один случай COVID-19 за сутки подтвердился в Севастополе
Один новый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен в Севастополе за минувшие сутки.
Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства сообщил «Новый Севастополь».
«По состоянию на утро 24 мая зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19», – привела данные онлайн-газета.
Всего с начала года в Севастополе заразились новой коронавирусной инфекцией 155 человек. Выздоровело 114 человек, 2 человека умерло.
На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 83 человека, в городской больнице №9 – 69. Под наблюдением по месту жительства – 669 человек.
В Крыму за сутки коронавирус лабораторно подтвердился у 14 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Коронавирус не отступает: в Крыму 14 новых случаев заражения. За минувшие в сутки в Крыму выявлено 14 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщил на заседании оперативного штаба глава республики Сергей Аксенов.
В Крыму пять пациентов с COVID находятся в тяжелом состоянии. В Республике Крым на сегодняшний день коронавирусная инфекция подтверждена у 326 человек, из них 152 человека уже выздоровели, 167 пациентов продолжают лечение.
Пять новых случаев заражения COVID-19 подтверждены в Севастополе за сутки. Пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией лабораторно подтверждены в Севастополе за прошедшие сутки.
В Севастополе коронавирусом заразился трехлетний ребенок. За минувшие сутки в Севастополе выявлено пять случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
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