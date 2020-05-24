Очередной очаг COVID: подробности новых случаев заражения в Крыму

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Из 14 новых случаев COVID-19, выявленных на территории Республики Крым за последние сутки, 11 относятся к новому очагу, обнаруженному в строительном городке под Симферополем.

Об этом сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.

По ее словам, очаг выявили на площадке дорожно-строительной компании в Симферопольском районе, в городке находилось 411 человек, все были протестированы на COVID-19, пока подтвердились 11 случаев.

«На сегодняшний день организован весь комплекс мероприятий, проведена заключительная дезинфекция. 10 человек не имеют клинических проявлений, у одного человека есть клинические проявления. Все госпитализированы в седьмую городскую больницу. Принято решение о приостановлении деятельности данного предприятия, они находятся под медицинским наблюдением», - пояснила Пеньковская, отметив, что на территории предприятия при проверке Роспотребнадзора были выявлены нарушения установленных противоэпидемических мероприятий.

Оставшиеся три случая COVID-19 были подтверждены у пациентов, обратившихся в больницы Крыма с признаками ОРВИ и пневмонии.

«Один случай – в городе Симферополе, больная обратилась в поликлиническую службу с симптомами ОРВИ, с подозрением на пневмонию была госпитализирована в Симферопольскую клиническую больницу, после подтверждения новой коронавирусной инфекции была переведена в седьмую городскую больницу. Два случая в Ялте: оба заболевших обратились за медицинской помощью с признаками ОРВИ, обследованы на новую коронавирусную инфекцию, при получении положительных результатов госпитализированы в Ялтинскую городскую больницу», - сообщила Пеньковская.

Всего с начала пандемии в Республике Крым было подтверждено 340 случаев новой коронавирусной инфекции.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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