Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.7
воздух +16
море +15

Коронавирус в Крыму

Очередной очаг COVID: подробности новых случаев заражения в Крыму

12:37 воскресенье, 24 мая 2020
Очередной очаг COVID: подробности новых случаев заражения в Крыму

фото © pixabay.com

Из 14 новых случаев COVID-19, выявленных на территории Республики Крым за последние сутки, 11 относятся к новому очагу, обнаруженному в строительном городке под Симферополем.

Об этом сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.

По ее словам, очаг выявили на площадке дорожно-строительной компании в Симферопольском районе, в городке находилось 411 человек, все были протестированы на COVID-19, пока подтвердились 11 случаев.

«На сегодняшний день организован весь комплекс мероприятий, проведена заключительная дезинфекция. 10 человек не имеют клинических проявлений, у одного человека есть клинические проявления. Все госпитализированы в седьмую городскую больницу. Принято решение о приостановлении деятельности данного предприятия, они находятся под медицинским наблюдением», - пояснила Пеньковская, отметив, что на территории предприятия при проверке Роспотребнадзора были выявлены нарушения установленных противоэпидемических мероприятий.

Оставшиеся три случая COVID-19 были подтверждены у пациентов, обратившихся в больницы Крыма с признаками ОРВИ и пневмонии.

«Один случай – в городе Симферополе, больная обратилась в поликлиническую службу с симптомами ОРВИ, с подозрением на пневмонию была госпитализирована в Симферопольскую клиническую больницу, после подтверждения новой коронавирусной инфекции была переведена в седьмую городскую больницу. Два случая в Ялте: оба заболевших обратились за медицинской помощью с признаками ОРВИ, обследованы на новую коронавирусную инфекцию, при получении положительных результатов госпитализированы в Ялтинскую городскую больницу», - сообщила Пеньковская.

Всего с начала пандемии в Республике Крым было подтверждено 340 случаев новой коронавирусной инфекции.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму пять пациентов с COVID находятся в тяжелом состоянии. В Республике Крым на сегодняшний день коронавирусная инфекция подтверждена у 326 человек, из них 152 человека уже выздоровели, 167 пациентов продолжают лечение.

Пять новых случаев заражения COVID-19 подтверждены в Севастополе за сутки. Пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией лабораторно подтверждены в Севастополе за прошедшие сутки.

В Севастополе коронавирусом заразился трехлетний ребенок. За минувшие сутки в Севастополе выявлено пять случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Старый очаг и гостья из Питера: новые случаи COVID в Крыму. В Крыму зарегистрировано два случая заражения новой коронавирусной инфекцией – у жителя Симферополя и женщины из Санкт-Петербурга.

Коронавирус в Крыму
Очередной очаг COVID: подробности новых случаев заражения в Крыму

Очередной очаг COVID: подробности новых случаев заражения в Крыму

Из 14 новых случаев COVID-19, выявленных на территории Республики Крым за последние сутки, 11 относятся к новому очагу, обнаруженному в строительном городке под Симферополем.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус не отступает: в Крыму 14 новых случаев заражения

Коронавирус не отступает: в Крыму 14 новых случаев заражения

За минувшие в сутки в Крыму выявлено 14 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщил на заседании оперативного штаба глава республики Сергей Аксенов.

Коронавирус в Крыму
В полиции Крыма заявили, что жители России «беспричинно» едут в Крым

В полиции Крыма заявили, что жители России «беспричинно» едут в Крым

Заместитель начальника полиции МВД по Крыму Александр Смаглин сообщил, что за последние сутки через Керченский мост на территорию полуострова не пропустили рекордное количество граждан.

Коронавирус в Крыму
«Многие не откроются»: власти оценили состояние бизнеса в Крыму

«Многие не откроются»: власти оценили состояние бизнеса в Крыму

Крымскому правительству необходимо продумать дополнительные меры поддержки для тех сфер бизнеса в Крыму, которым до сих пор запрещено работать.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации