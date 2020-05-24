Коронавирус в Крыму
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Новая помощь от правительства России: Севастополю дали, Крыму - нет
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Еще 100 миллиардов рублей выделит правительство России на поддержку 56 субъектов.
С помощью этих денег регионам компенсируют снижение доходов в бюджеты, сообщается на сайте российского правительства, где также было опубликовано распоряжение, подписанное премьером Михаилом Мишустиным.
Деньги будут выделены из резервного фонда федерального правительства в рамках подпрограммы «Выравнивание финансовых возможностей бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов». Средства поручено перечислить в субъекты в течение трех рабочих дней после подписания распоряжения.
При этом в пояснениях к распоряжению говорится, что средства получат те субъекты России, чьи налоговые и неналоговые поступления «по состоянию на 1 мая 2020 года оказались ниже поступлений за два предыдущих года». Видимо, этим объясняет то, что в список регионов Севастополь попал, а Республика Крым – нет.
Городу федерального значения согласно распоряжению будет перечислено более 14,8 миллиона рублей – и это самый маленький размер дотаций из всех 56 регионов, попавших в перечень. Самые большие транши по документу будут направлены в Республику Башкортостан (8,075 миллиарда рублей), Кемеровскую область (9,016 миллиарда рублей) и Республику Татарстан (13,643 миллиарда рублей).
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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