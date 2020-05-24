Происшествия
На ночном пожаре в Евпатории спасли трех человек
Пожар в одном из многоквартирных домов в Евпатории грозил обернуться трагедией для трех человек. К счастью, жителей дома успели спасти пожарные, прибывшие для тушения огня.
Об этом сообщает МЧС Республики Крым.
О возгорании в квартире пятиэтажного дома по проспекту Победы в Евпатории сообщили диспетчерам в четверть первого ночи. К месту происшествия направили два отделения пожарно-спасательного отряда. Прибывшие на месте спасатели обнаружили, что горит комната на четвертом этаже дома.
Параллельно с тушением возгорания сотрудники МЧС эвакуировали из дома десять человек. Еще троих спасли из пожара.
В половине первого ночи огонь ликвидировали. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. О причине пожара не сообщается.
Как ранее сообщалось, в эту же ночь крупный пожар произошел в жилом многоквартирном доме в Севастополе. Пожарным пришлось эвакуировать 23 человека, тушение заняло почти 5 часов. По предварительной информации загореться могла домашняя сауна, которую владельцы горевшей квартиры устроили себе в чердачном помещении. Законность перепланировки теперь проверяет управляющая компания.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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