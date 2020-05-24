Крым готов к первому этапу снятия ограничений из-за коронавируса

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Республика Крым достигла того показателя тестируемости населения на COVID-19, с которым можно переходить к первому этапу снятия ограничений.

Об этом сообщила на оперштабе по ситуации с коронавирусной инфекцией руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.

«Сейчас мы имеем показатель в 73 обследования в сутки на 100 тысяч населения. Нормативный показатель 70», - отметила она.

При этом главный санитарный врач региона отметила, что 40% заболевших – это по-прежнему лица трудоспособного возраста, от 18 до 49 лет, самая активная часть населения. В связи с этим остальных крымчан еще раз попросили не пренебрегать установленными противоэпидемическими правилами о соблюдении масочного режима и социальной дистанции.

«От того, как будет развиваться эпидемическая ситуация, зависит очень многое», - напомнила Пеньковская.

Ранее выяснилось, что Республика Крым не входит в число 17 регионов, которые, по мнению вице-премьера России Татьяны Голиковой могли бы приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Как пояснила тогда Наталья Пеньковская, причина – в недостаточных объемах тестирований, которые в тот момент держались на уровне 43 человек на 100 тысяч населения.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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