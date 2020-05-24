Коронавирус в Крыму
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Коронавирус не отступает: в Крыму 14 новых случаев заражения
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За минувшие в сутки в Крыму выявлено 14 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщил на заседании оперативного штаба глава республики Сергей Аксенов.
«11 человек на стройплощадке, в замкнутом периметре. Сейчас определяемся какие контакты были до. Два человека в Ялте, один человек в Симферополе», - перечислил Сергей Аксенов.
С начала пандемии в республике зарегистрировано 340 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 25 из них завезены из-за границы, 44 – из субъектов РФ, 28 случаев выявлены по контакту с прибывшими из других российских регионов, 236 - по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, четыре – при лабораторном скрининге здоровых людей, три - при обращении за медицинской помощью. Выздоровевших за весь период – 153 человека.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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