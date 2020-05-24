Какой сегодня праздник 24 мая

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Сегодня, 24 мая 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Всемирный день видеоигр

24 мая считается Всемирным днем видеоигр. В 1972 году в этот день компания Magnavox представила первую в мире домашнюю консоль — Magnavox Odyssey. У приставки не было ни микропроцессора, но и микросхем, а для имитации цветной графики в комплекте шла специальная накладка для телевизора.

Сегодня игр чересчур много: проведя десяток-другой часов в одной, мы переключаемся на другую. Но когда игровая индустрия только начинала развиваться, каждый проект был на вес золота. Поэтому геймеры пытались выжать из любой доступной им игры максимум — и получали от этого кучу удовольствия.

День кадрового работника (День кадровика)

День кадровика (День кадрового работника) отмечается в России с 2005 года по инициативе Всероссийского кадрового конгресса. Этот профессиональный праздник еще не получил в России статуса официального, несмотря на то, что армия высококвалифицированных работников отделов кадров значительна.

Дата 24 мая была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1835 году в царской России вышло постановление «Об отношении между хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми, поступающими на оные по найму». Это постановление стало первым документом в стране, регламентирующим взаимоотношения между работодателями и наемными работниками.

Мокей Мокрый

Народный праздник «Мокей Мокрый» отмечается 24 мая (по старому стилю - 11 мая). В православном церковном календаре это день почтения памяти священномученика Мокия Амфипольского. Другие названия праздника: «День мокрый», «День обновления Царь-града», «Мокий», «Мокеев день». Мокрым день прозвали за то, что, во-первых, он созвучен с именем святого, а во-вторых, что в его праздник часто бывают дожди.

Также сегодня, 24 мая, отмечают такие праздники:

- День памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия

- День славянской письменности и культуры

- День валяния в траве

- Всемирный день шизофрении (World Schizophrenia Day)

- Европейский день парков (European Day of Parks)

- Международный день тиары (International Tiara Day)

- День охоты на мусорщика (National Scavenger Hunt Day) в США

- День безопасной дороги в школу (Walk Safely to School Day) в Австралии

- День Бермудских островов

- День братьев (National Brothers Day) в США

- День солнцезащитного крема (National Sunscreen Day) в США

- День Содружества в Белизе

- День независимости Эритреи

- День Пичинчи в Эквадоре

- День эскарго (National Escargot Day) в США

Сегодня именины празднуют: Никодим, Иосиф, Кирилл, Мефодий, Софрон, Ростислав, Диоскор, Мокей (Мокий).

Что происходило 24 мая в прошлые годы

1800 - в Петербурге прошли похороны А. В. Суворова.

1822 - Эквадор получил независимость от Испании.

1844 - телеграфом Морзе отправлена первая телеграмма из Вашингтона в Балтимор.

1883 - свадьба писателя Шолом-Алейхема и Ольги Лоевой.

1899 - в Бостоне открылся первый в Америке (может, и в мире) автогараж. Фактически это было целое предприятие, в котором можно было не только поставить на стоянку свой автомобиль, но и взять его в прокат, купить или отремонтировать.

1914 - перелет КиевГатчина (1277 км за 7 часов 45 мин летного времени) П. Н. Нестерова с механиком Г. М. Нелидовым на «Ньюпоре-IV».

1956 - в швейцарском Лугано прошел первый конкурс песни Евровидения, в котором принимали участие 14 представителей семи стран Европы (Бельгия, Голландия, Италия, Люксембург, Франция, ФРГ, Швейцария). Победительницей стала швейцарка Лиз Асиа (Lys Assia).

1960 - состоялся первый полет пассажирский самолет Ту-124 конструкции ОКБ А. Н. Туполева, экипаж А. Д. Калины.

1969 - «Битлз» на пять недель заняли первое место в американском хит-параде с песней «Get Back».

1970 - Питер Грин, автор знаменитой «Black Magic Woman», покинул группу «Fleetwood Mac» и ушел в секту.

1989 - на экраны США вышел фильм «Индиана Джонс и последний крестовый поход».

1993 - Эритрея получила независимость от Эфиопии.

1995 - на экраны США вышел фильм «Храброе сердце», поставленный Мелом Гибсоном (Mel Gibson) и сыгравшим главную роль. Фильм был выдвинут на «Оскар» по десяти номинациям и завоевал пять призов.

2003 - Клинт Иствуд (Clint Eastwood) награжден медалью имени Феллини за вклад в мировой кинематограф. Медаль вручена за творческую карьеру Иствуда, который снял 24 полнометражных художественных фильмов. Ранее на этой недели он получил Премию гильдии режиссеров Каннского фестиваля за новаторство и оригинальность его работ.

2003 - открыты станции Киевского метрополитена «Житомирская» и «Академгородок».

2008 - российский певец Дима Билан выиграл Конкурс песни Евровидение 2008.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 24 мая. Какие праздники будут завтра?

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