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Власть

«Дышать невозможно»: Аксенов обещает решить проблему с нефтебазой в Ленино

10:29 воскресенье, 24 мая 2020
Ленино
«Дышать невозможно»: Аксенов обещает решить проблему с нефтебазой в Ленино

фото © Крым.реалии

Власти Крыма обещают решить проблему с Семиколодезянской нефтебазой в Ленинском районе, на которую жалуются местные жители.

Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Разливают, запах стоит сумасшедший, дышать невозможно. Юлия Михайловна (вице-премьер Крыма Юлия Жукова) говорит, что заезжала на нефтебазу, как оказалось, в момент, когда заявляли, что работа не ведется, как оказалось, работа по разгрузке велась. Самое плохое, что пользователи нефтебазы налаживать контакты с гражданами не хотели, на встрече вели себя почти по-хамски. Если они приносят такой негатив в общении с гражданами, значит работать не будут. Завтра конечная точка, надо все решить», – сказал Аксенов.

Глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что власти ищут альтернативные пути решения проблемы.

«Разлив битума не будет производиться на данной нефтебазе, будем искать запасные варианты», – отметил Гоцанюк.

Жители Ленино уже не раз жаловались местным властям на запах мазута со стороны Семиколодезянской нефтебазы. Люди утверждали, что ночью не могут открывать окна, потому что в дом попадает едкий запах, а на стеклах и подоконниках появляется маслянистый налет.

С жителями встречалась вице-премьер Крыма Юлия Жукова. Она сообщила, что нефтебазу используют для нужд строительства трассы «Таврида».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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