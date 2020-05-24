Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Крым готов к первому этапу снятия ограничений из-за коронавируса ● В Крыму на следующей неделе решат судьбу не возобновившего работу бизнеса ● Один случай COVID-19 за сутки подтвердился в Севастополе ● Очередной очаг COVID: подробности новых случаев заражения в Крыму ● Суд в Крыму запретил деятельность восьми предприятий-нарушителей санитарных норм
Добро пожаловать: в Крыму вводят плату за изоляцию в обсерваторах
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Отдыхающих просят воздержаться от бесцельных поездок на море.
В Крыму ужесточат меры для туристов и командировочных. Об этом на заседании оперштаба по вопросу предупреждения распространения коронавирусной инфекции сообщил глава республики Сергей Аксенов.
На данный момент 618 человек находятся в обсерваторах. Ранее принудительная госпитализация не была платной для россиян из других регионов, однако турпоток не сократился и правительство республики по примеру других субъектов РФ, приняло решение ввести плату за койки в обсерваторах.
Бесплатным двухнедельных «отдых» в обсерваторе останется только для тех, кто командирован в Крым государственными органами власти. Частным компаниям придется снимать для своих сотрудников номера в обсерваторах.
«Граждане других субъектов, которые едут бесцельно и мы понимаем, что они приехали по личным вопросам, не касающимся органов власти Республики Крым и в общем ситуации по борьбе с коронавирусом, должны помещать в обсерваторы за свой счет», — заявил Аксенов.
Если постояльцы не смогут оплатить проживание сразу, то деньги с них будут взысканы через суд, предупредил глава региона. Изменения в республиканские постановления будут внесены уже сегодня.
«Пожалуйста, помогите нам! Это нежелание кому-то здесь насолить. С радостью ждем всех, когда откроется курортный сезон, без всяких вопросов. Но не нужно от нечего делать, если просто кто-то хочет поехать на море, создавать проблему нам. Давайте уважать друг друга, в рамках карантина есть везде свои правила», — заключил Сергей Аксенов.
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Отметим, в Севастополе плату за обсерватор ввели еще в апреле. Стоимость одного койко-дня равна стоимости хорошего двухместного номера.
Как сообщалось ранее отдыхающий в Крыму блогер Михаил Жуховицкий открыл туристам тайны самоизоляции в Крыму, нарушая ее по полной. И позвал друзей последовать своему примеру, отмечая, что запреты на передвижения в регионе действуют только на бумаге.
У него быстро нашлись последователи: компания из пяти москвичей приехала на арендованном доме на колесах и беспрепятственно колесила по крымскому побережью, а после перебралась в Севастополь. Блогер Адель Сергеенкова утверждала, что прибыли они в приморский регион по работе, хотя не забыла отчитаться, как отдыхала с бомжами, которые живут на берегу моря в скалах.
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