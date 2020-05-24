Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В полиции Крыма заявили, что жители России «беспричинно» едут в Крым ● В Киеве обсудили восстановление работы пунктов пропуска в Крым ● Полиция составила 13 протоколов на крымчан, нарушавших режим ● В Керчи в нарушение запрета работало кафе «Цыпа» ● В Крыму пять пациентов с COVID находятся в тяжелом состоянии
Блокпосты на въезде в Севастополь оборудовали камерами наблюдения
На блокпостах, организованных при въезде в Севастополь из-за угрозы коронавируса, установили камеры видеонаблюдения, которые ведут круглосуточную запись.
Об этом глава правительства города Михаил Развожаев сказал в эфире местного телеканала СТВ.
«Мы на этой неделе поставили видеокамеры на блокпоста. Будет вестись видеозапись», – сказал Развожаев.
Глава правительства города отметил, что трансляция с камер ведется «в кабинеты ответственных чиновников».
С 18 мая в городе отменили режим самоизоляции. Однако пункты проверки транспорта на въездах в Севастополь продолжают свою работу.
По данным властей Крыма, на текущий период зарегистрировано 326 случаев новой коронавирусной инфекции, умерли – 9 пациентов. В Севастополе COVID-19 подтвердили у 154 человек, двое умерли.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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