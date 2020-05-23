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Происшествия

В Симферополе покончила с собой 9-летняя девочка

В Симферополе 9-летняя девочка свела счеты с жизнью. Сейчас по данному факту проводится проверка.

Об этом пишет КП-Крым.

Трагедия произошла в одном из домов на улице Киевская. В полицию обратилась мама девочки. На место выехали сотрудники экстренных службы, но спасти ребенка не удалось.

По данным издания, рядом с телом была обнаружена записка, в которой школьница обращается к родителям: просит не винить себя за ее поступок, говорит, как сильно их любит, и прощается.

Также на месте был обнаружен мобильный телефон, с которого девочка перед самой смертью написала сообщение своей однокласснице, предупредив, что собирается совершить страшный поступок. «Однако подруга ей не поверила и никому не сказала, так как решила, что это просто глупая шутка. Но даже если бы она сообщила об этом родителям, спасти девочку все равно не успели бы», - рассказал источник в правоохранительных органах.

Что толкнуло 9-летнюю школьницу на такой страшный шаг, пока неизвестно. По имеющимся данным, семья девочки на учете не стоит и характеризуется положительно.

В тексте использованы материалы: КП-Крым,

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