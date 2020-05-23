В Симферополе покончила с собой 9-летняя девочка

В Симферополе 9-летняя девочка свела счеты с жизнью. Сейчас по данному факту проводится проверка.

Об этом пишет КП-Крым.

Трагедия произошла в одном из домов на улице Киевская. В полицию обратилась мама девочки. На место выехали сотрудники экстренных службы, но спасти ребенка не удалось.

По данным издания, рядом с телом была обнаружена записка, в которой школьница обращается к родителям: просит не винить себя за ее поступок, говорит, как сильно их любит, и прощается.

Также на месте был обнаружен мобильный телефон, с которого девочка перед самой смертью написала сообщение своей однокласснице, предупредив, что собирается совершить страшный поступок. «Однако подруга ей не поверила и никому не сказала, так как решила, что это просто глупая шутка. Но даже если бы она сообщила об этом родителям, спасти девочку все равно не успели бы», - рассказал источник в правоохранительных органах.

Что толкнуло 9-летнюю школьницу на такой страшный шаг, пока неизвестно. По имеющимся данным, семья девочки на учете не стоит и характеризуется положительно.

В тексте использованы материалы: КП-Крым,

Ранее Новости Крыма сообщали:

Спасатели в Судаке вытащили мужчину с заиленного дна речки. Сотрудники «КРЫМ-СПАС» оказали помощь застрявшему в грязи мужчине, мужчина находился там 5 часов и получил переохлаждение.

В Крыму снова ищут пропавшего без вести подростка. В МВД по Крыму сообщают о пропаже без вести несовершеннолетней девочки, которая 17 мая ушла из дома в Армянске и до сих пор не вернулась.

Мопедист и его пассажир разбились о подпорную стену на ЮБК. Водитель и пассажир мопеда получили тяжелые травмы в результате столкновения с подпорной стеной в Ялте, сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

В Керчи и Ленинском районе обезвредили девять авиабомб. Сегодня специалисты отделения пиротехнических работ Специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым провели 3 операции по обезвреживанию 9 взрывоопасных предметов в городском округе Керчь и в поселках Ленинского района.