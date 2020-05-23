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Власть

В Севастополе продлен запрет на посещение лесов

В Севастополе с 22 мая еще на 21 календарный день продлили особый противопожарный режим.

В этот период леса будут патрулировать сотрудники МЧС. Решение было принято на заседании правительства города.

«В настоящее время в городе установилась высокая среднесуточная температура. С целью предупреждения чрезвычайных ситуаций предлагается установить особый противопожарный режим с 22 мая сроком на 21 календарный день», - сообщил и.о. директора Департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.

До 12 июня в окрестностях Севастополя нельзя будет гулять в лесах, разводить в них костры, а также сжигать мусор и проводить сельскохозяйственные палы в садовых товариществах, на базах отдыха и на землях сельскохозяйственного назначения.

Как сообщалось ранее, штрафы за нарушение противопожарного режима, в зависимости от статуса правонарушителя и вида правонарушения, могут достигать одного миллиона рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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В заповедники Крыма можно будет попасть по пропуску и за деньги. Находиться на заповедной территории можно только по выданному разрешению.

В заповедниках Крыма можно будет останавливаться с палатками. В заповедниках республики будут определены места для стоянок с палатками и пикников.

В закрытых лесах Севастополя ищут нарушителей с помощью дронов. Управление МЧС России по Севастополю ищет нарушителей во время пожароопасного периода в лесах с помощью дронов.

Крым продлил запрет на посещение лесов. Власти Крыма продлили запрет на посещение лесов из-за установившейся засушливой погоды и высокой опасности возникновения пожаров.

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