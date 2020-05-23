Власть
В Севастополе продлен запрет на посещение лесов
В Севастополе с 22 мая еще на 21 календарный день продлили особый противопожарный режим.
В этот период леса будут патрулировать сотрудники МЧС. Решение было принято на заседании правительства города.
«В настоящее время в городе установилась высокая среднесуточная температура. С целью предупреждения чрезвычайных ситуаций предлагается установить особый противопожарный режим с 22 мая сроком на 21 календарный день», - сообщил и.о. директора Департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.
До 12 июня в окрестностях Севастополя нельзя будет гулять в лесах, разводить в них костры, а также сжигать мусор и проводить сельскохозяйственные палы в садовых товариществах, на базах отдыха и на землях сельскохозяйственного назначения.
Как сообщалось ранее, штрафы за нарушение противопожарного режима, в зависимости от статуса правонарушителя и вида правонарушения, могут достигать одного миллиона рублей.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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