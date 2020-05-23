В Севастополе коронавирусом заразился трехлетний ребенок

фото © zdrav.expert

За минувшие сутки в Севастополе выявлено пять случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Среди заболевших – двое детей, сообщает пресс-служба правительства города.

«Зарегистрировано пять новых случаев заболевания COVID-19. Среди них двое детей - трех и 12 лет. Все они находились в контакте с ранее заболевшими и находились в режиме изоляции», - сообщили власти.

Всего с начала пандемии в Севастополе новая коронавирусная инфекция выявлена у 154 человек. 113 человек выздоровели, двое умерли.

«На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 89 человек, в городской больнице № 9 – 62. Под наблюдением по месту жительства – 597 человек», - рассказали в правительстве Севастополя.

Как сообщалось ранее, в Крыму выявили еще двух зараженных коронавирусом – жителя Симферополя и гостью из Санкт-Петербурга. Всего в республике зарегистрировано 326 случаев заражения. С начала пандемии вылечились от COVID в республике 152 человека, а 167 пациентов продолжают лечение. При этом под медицинским наблюдением в регионе остаются почти две тысячи человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Два новых случая коронавируса зарегистрировано в Крыму. По состоянию на утро 23 мая в Крыму диагностировали два новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

Крымский врач рассказал, как непросто подтвердить коронавирус. Не всегда при наличии в организме человека коронавируса болезнь подтверждается.

Число крымчан под меднаблюдением по COVID значительно увеличилось. Количество граждан, находящихся под медицинским наблюдением в связи с опасностью заболевания COVID-19, превысило две тысячи человек.

В Ялте практически перестали соблюдать масочный режим. Далеко не все жители Алушты и Ялты соблюдают обязательный масочный решим, посещая общественные места.