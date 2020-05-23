Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Старый очаг и гостья из Питера: новые случаи COVID в Крыму ● Два новых случая коронавируса зарегистрировано в Крыму ● Отельеры в Крыму должны вернуть миллиарды рублей за отмену броней ● Крымский врач рассказал, как непросто подтвердить коронавирус ● Число крымчан под меднаблюдением по COVID значительно увеличилось
В Севастополе коронавирусом заразился трехлетний ребенок
фото © zdrav.expert
За минувшие сутки в Севастополе выявлено пять случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Среди заболевших – двое детей, сообщает пресс-служба правительства города.
«Зарегистрировано пять новых случаев заболевания COVID-19. Среди них двое детей - трех и 12 лет. Все они находились в контакте с ранее заболевшими и находились в режиме изоляции», - сообщили власти.
Всего с начала пандемии в Севастополе новая коронавирусная инфекция выявлена у 154 человек. 113 человек выздоровели, двое умерли.
«На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 89 человек, в городской больнице № 9 – 62. Под наблюдением по месту жительства – 597 человек», - рассказали в правительстве Севастополя.
Как сообщалось ранее, в Крыму выявили еще двух зараженных коронавирусом – жителя Симферополя и гостью из Санкт-Петербурга. Всего в республике зарегистрировано 326 случаев заражения. С начала пандемии вылечились от COVID в республике 152 человека, а 167 пациентов продолжают лечение. При этом под медицинским наблюдением в регионе остаются почти две тысячи человек.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
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