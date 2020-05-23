В Севастополе до 2022 года будут ремонтировать канализацию за 496 млн

В Севастополе ищут подрядчика, который проведет строительно-монтажные работы на Мартыновском канализационном коллекторе.

На эти цели планируется потратить более 496 миллионов рублей из бюджета Севастополя и федерального бюджета по перечню федеральной целевой программы (ФЦП).

Мартыновский коллектор расположен на территории Ленинского района Севастополя, его общая протяженность – около трех километров.

В частности, планируется, что рабочие перестроят наружные сети канализации и водоснабжения, разберут и отремонтируют существующий канализационный тоннель, демонтируют старый трубопровод и проложат новый, проведут ремонт локальных участков разрушений бетона, починят вентиляционные шахты, проложат вентиляцию, освещение и систему охранно-пожарной сигнализации.

Согласно документам, работы должны быть сданы в срок до июня 2022 года.Мартыновский коллектор начали строить еще в 1997 году. Первую часть сдали в 2007 году, строительство второй закончили закончили летом 2011. В 2012 году Мартыновский коллектор обещали ввести в эксплуатацию и направить канализационные стоки на Южные очистные сооружения.

В 2016 году на реконструкцию Мартыновского канализационного коллектора уже были выделены деньги, но обнаружилась ошибка в проектной документации. Торги так и не состоялись.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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