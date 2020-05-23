Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Севастополь останется закрытым для остальных крымчан городом ● В Крым не пустили рекордное количество автомобилистов ● «Многие не откроются»: власти оценили состояние бизнеса в Крыму ● Пять новых случаев заражения COVID-19 подтверждены в Севастополе за сутки ● В Севастополе коронавирусом заразился трехлетний ребенок
В Крыму пять пациентов с COVID находятся в тяжелом состоянии
В Республике Крым на сегодняшний день коронавирусная инфекция подтверждена у 326 человек, из них 152 человека уже выздоровели, 167 пациентов продолжают лечение.
Из них сегодня пятеро находятся в тяжелом состоянии, об этом сообщила вице-премьер республики Елена Романовская на заседании оперштаба по ситуации с коронавирусом.
Четверо из пяти тяжелых пациентов находятся в инфекционном госпитале, развернутом на базе Симферопольской городской больницы №7, один пацинет – в Евпаторийской городской больнице. Находится ли кто-то из них на аппарате искусственной вентиляции легких, вице-премьер не уточнила.
Всего на сегодняшний день под медицинским наблюдением в регионе находятся 1997 человек.
«Из них на дому наблюдается 1060 человек, в стационарах находятся 279 человек, изолированы в обсерваторы 658 человек», - пояснила Романовская.
Как ранее сообщалось, за прошедшие сутки в республике выявили два новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Один из заболевших - житель Симферополя, второй пациент – женщина, прибывшая ин Санкт-Петербурга и находившаяся под наблюдением.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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