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Коронавирус в Крыму

В Крыму пять пациентов с COVID находятся в тяжелом состоянии

16:51 суббота, 23 мая 2020

В Республике Крым на сегодняшний день коронавирусная инфекция подтверждена у 326 человек, из них 152 человека уже выздоровели, 167 пациентов продолжают лечение.

Из них сегодня пятеро находятся в тяжелом состоянии, об этом сообщила вице-премьер республики Елена Романовская на заседании оперштаба по ситуации с коронавирусом.

Четверо из пяти тяжелых пациентов находятся в инфекционном госпитале, развернутом на базе Симферопольской городской больницы №7, один пацинет – в Евпаторийской городской больнице. Находится ли кто-то из них на аппарате искусственной вентиляции легких, вице-премьер не уточнила.

Всего на сегодняшний день под медицинским наблюдением в регионе находятся 1997 человек.

«Из них на дому наблюдается 1060 человек, в стационарах находятся 279 человек, изолированы в обсерваторы 658 человек», - пояснила Романовская.

Как ранее сообщалось, за прошедшие сутки в республике выявили два новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Один из заболевших - житель Симферополя, второй пациент – женщина, прибывшая ин Санкт-Петербурга и находившаяся под наблюдением.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе коронавирусом заразился трехлетний ребенок. За минувшие сутки в Севастополе выявлено пять случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Старый очаг и гостья из Питера: новые случаи COVID в Крыму. В Крыму зарегистрировано два случая заражения новой коронавирусной инфекцией – у жителя Симферополя и женщины из Санкт-Петербурга.

Два новых случая коронавируса зарегистрировано в Крыму. По состоянию на утро 23 мая в Крыму диагностировали два новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

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