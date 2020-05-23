Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: «Многие не откроются»: власти оценили состояние бизнеса в Крыму ● Пять новых случаев заражения COVID-19 подтверждены в Севастополе за сутки ● В Севастополе коронавирусом заразился трехлетний ребенок ● Старый очаг и гостья из Питера: новые случаи COVID в Крыму ● Два новых случая коронавируса зарегистрировано в Крыму
В Крым не пустили рекордное количество автомобилистов
фото © RT
За прошедшие сутки правоохранители не допустили на территорию полуострова 75 автомобилей, проезжающих по Крымскому мосту.
Об этом на заседании оперативного штаба сообщил замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин.
«По прибытию автомобилей через Крымский мост: 2672 единицы прибыли. Из них 75 не пропустили – это рекордное число, то есть мы фиксировали, что люди приезжали беспричинно. На убытие – 3038 авто, из них 25 мы не выпустили, так как на это не было причин», - отчитался Смаглин.
При этом количество нарушителей масочного режима снижается, составлено всего 13 протоколов и два протокола в отношении родителей, чьи дети беспричинно находились на улице. Также заведено административное дело на иностранца-нарушителя.
По последним данным, в республике зарегистрировано 326 случаев новой коронавирусной инфекции. За истекшие сутки выявили еще двух зараженных – жителя Симферополя и гостью из Санкт-Петербурга. С начала пандемии вылечились от COVID в республике 152 человека, а 167 пациентов продолжают лечение. При этом под медицинским наблюдением в регионе остаются почти две тысячи человек.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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