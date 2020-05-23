Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму пять пациентов с COVID находятся в тяжелом состоянии ● Севастополь останется закрытым для остальных крымчан городом ● В Крым не пустили рекордное количество автомобилистов ● «Многие не откроются»: власти оценили состояние бизнеса в Крыму ● Пять новых случаев заражения COVID-19 подтверждены в Севастополе за сутки
В Керчи в нарушение запрета работало кафе «Цыпа»
На владельцев кафе «Цыпа» в Керчи, открывших его в обход запрета, составлен админпротокол.
Об этом Председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк заявил в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
— Была зафиксирована работа кафе «Цыпа» по улице Орджоникидзе в Керчи. Деятельность данных субъектов, как мы знаем, на сегодняшний день запрещена. Был составлен административный протокол, кафе закрыли, — рассказал Юрий Гоцанюк.
Он отметил, что всего было проверено 50 торговых объектов на Центральном рынке, а также парикмахерские и салоны красоты: масочный режим соблюдается на 100%, а вот запас средств индивидуальной защиты и рециркуляторы есть только у 30%.
— В парках и на набережной людей немного, в центре города (Керчи –ред.) наблюдается большое количество людей, масочный режим соблюдается на 70%, — подчеркнул Председатель Совета Министров.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Перед судом предстанут члены ОПГ, продававшей в Крыму наркотики. Полицейские передали в суд уголовное дело в отношении организованной преступной группы по сбыту синтетических наркотиков в интернете в особо крупном размере.
Предприятия в Крыму продолжают закрывать и штрафовать за нарушения. В Республике Крым деятельность еще четырех открывшихся предприятий приостановили по решению суда за нарушения санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора.
Полицейская овчарка Флаффи помогла найти угонщика в Крыму. В Сакском районе полицейская собака Флаффи помогла разыскать злоумышленника, причастного к похищению автомобиля.
Крымчанин получил штраф за незаконную торговлю черной икрой. Предприниматель был задержан во время транспортировки в Евпаторию восьми пол-литровых пластиковых банок черной икры. Экспертиза подтвердила принадлежность икры к семейству осетровых (калуга), которые занесены в Красную книгу Российской Федерации.
Севастополь останется закрытым для остальных крымчан городом
С 25 мая в обычном режиме начинает работать перевозка пассажиров между Республикой Крым и Севастополем.
«Многие не откроются»: власти оценили состояние бизнеса в Крыму
Крымскому правительству необходимо продумать дополнительные меры поддержки для тех сфер бизнеса в Крыму, которым до сих пор запрещено работать.
В Крым не пустили рекордное количество автомобилистов
За прошедшие сутки правоохранители не допустили на территорию полуострова 75 автомобилей, проезжающих по Крымскому мосту.
Резкий рост: в Крыму за сутки полтора десятка новых случаев коронавируса
По состоянию на утро 21 мая в Крыму диагностировали 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
21 мая
Крыму пообещали проливные дожди в ближайшие десять дней
Вместе с довольно прохладной погодой Республика Крым в ближайшие дни получит и обилие долгожданных осадков.