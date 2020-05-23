В Керчи в нарушение запрета работало кафе «Цыпа»

На владельцев кафе «Цыпа» в Керчи, открывших его в обход запрета, составлен админпротокол.

Об этом Председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк заявил в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— Была зафиксирована работа кафе «Цыпа» по улице Орджоникидзе в Керчи. Деятельность данных субъектов, как мы знаем, на сегодняшний день запрещена. Был составлен административный протокол, кафе закрыли, — рассказал Юрий Гоцанюк.

Он отметил, что всего было проверено 50 торговых объектов на Центральном рынке, а также парикмахерские и салоны красоты: масочный режим соблюдается на 100%, а вот запас средств индивидуальной защиты и рециркуляторы есть только у 30%.

— В парках и на набережной людей немного, в центре города (Керчи –ред.) наблюдается большое количество людей, масочный режим соблюдается на 70%, — подчеркнул Председатель Совета Министров.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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