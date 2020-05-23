Трассу «Таврида» под Севастополем сделают дешевле

Департамент транспорта Севастополя объявил новый аукцион на строительство последнего этапа трассы «Таврида».

Ранее на восьмой участок закладывали больше 10,2 миллиардов рублей из бюджета, но по новому конкурсу, объявленному на портале госзакупок, подрядчику выплатят 8,9 миллиарда рублей.

Из технического задания были убраны некоторые элементы дорожной инфраструктуры. В частности не будет построена одна из двух запланированных ранее транспортных развязок, не будет путепровода на полигоне ТБО и путепроводов на транспортной развязке «Ялтинское кольцо».

В остальном техзадание осталось тем же. Работы должны быть выполнены в срок до 1 декабря 2021 года. Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 8 июня текущего года.

Как сообщалось ранее, восьмой этап трассы включает в себя реконструкцию автомобильной дороги Севастополь-Инкерман до Ялтинского кольца работы по освещению трассы, строительство подпорных стенок и очистных сооружений.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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