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Коронавирус в Крыму

Старый очаг и гостья из Питера: новые случаи COVID в Крыму

11:39 суббота, 23 мая 2020
Старый очаг и гостья из Питера: новые случаи COVID в Крыму

фото © pixabay.com

В Крыму зарегистрировано два случая заражения новой коронавирусной инфекцией – у жителя Симферополя и женщины из Санкт-Петербурга.

Об этом на заседании оперативного штаба сообщила главный санитарный врач по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.

«Жительница Санкт-Петербурга прилетела в республику и сразу была помещена в обсерватор в Евпатории. По результатам лабораторного исследования у нее подтвержден случай заражения. Из анамнеза установлено, что ее супруг по месту жительства в Санкт-Петербурге тоже госпитализирован с клиникой ОРВИ и лабораторно подтвержденным случаем новой коронавирусной инфекцией», - сообщила Наталья Пеньковская.

Второй случай был выявлен в очаге в Симферополе.

«Второй человек – из очага в Симферополе. Он находился в обсевраторе. По результатам лабораторного обследования госпитализирован в инфекционную больницу», - рассказала Наталья Пеньковская.

Таким образом, на территории Республики Крым с начала пандемии выявлено 326 случаев заражения коронавирусом. 25 из них завезены из-за границы, 33 – из субъектов РФ, 28 случаев выявлены по контакту с прибывшими из других российских регионов, 236 - по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, четыре – при лабораторном скрининге здоровых людей. Выздоровевших за весь период – 152 человека.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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