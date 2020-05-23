Старый очаг и гостья из Питера: новые случаи COVID в Крыму

фото © pixabay.com

В Крыму зарегистрировано два случая заражения новой коронавирусной инфекцией – у жителя Симферополя и женщины из Санкт-Петербурга.

Об этом на заседании оперативного штаба сообщила главный санитарный врач по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.

«Жительница Санкт-Петербурга прилетела в республику и сразу была помещена в обсерватор в Евпатории. По результатам лабораторного исследования у нее подтвержден случай заражения. Из анамнеза установлено, что ее супруг по месту жительства в Санкт-Петербурге тоже госпитализирован с клиникой ОРВИ и лабораторно подтвержденным случаем новой коронавирусной инфекцией», - сообщила Наталья Пеньковская.

Второй случай был выявлен в очаге в Симферополе.

«Второй человек – из очага в Симферополе. Он находился в обсевраторе. По результатам лабораторного обследования госпитализирован в инфекционную больницу», - рассказала Наталья Пеньковская.

Таким образом, на территории Республики Крым с начала пандемии выявлено 326 случаев заражения коронавирусом. 25 из них завезены из-за границы, 33 – из субъектов РФ, 28 случаев выявлены по контакту с прибывшими из других российских регионов, 236 - по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, четыре – при лабораторном скрининге здоровых людей. Выздоровевших за весь период – 152 человека.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымский врач рассказал, как непросто подтвердить коронавирус. Не всегда при наличии в организме человека коронавируса болезнь подтверждается.

Число крымчан под меднаблюдением по COVID значительно увеличилось. Количество граждан, находящихся под медицинским наблюдением в связи с опасностью заболевания COVID-19, превысило две тысячи человек.

В Ялте практически перестали соблюдать масочный режим. Далеко не все жители Алушты и Ялты соблюдают обязательный масочный решим, посещая общественные места.

Крымским властям надоело проводить ежедневные совещания по коронавирусу. Власти Крыма приняли решение изменить формат работы оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в республике.