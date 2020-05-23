Власть
Сотрудники «Севавтотранса» два месяца не получали зарплату
Сотрудники ГУП «Севавтотранс» с апреля 2020 года не получали зарплату из-за того, что деятельность автовокзалов была прекращена.
Об этом стало известно на заседании правительства Севастополя.
«Доходы ГУП «Севавтотранс» непосредственно зависят от работы автовокзалов, а именно от количества проданных билетов и от аренды зданий. В апреле и мае полностью было прекращено осуществление пассажирских перевозок, автовокзальные комплексы полностью прекратили свою работу. В связи с тем, что доходы предприятия за апрель и май отсутствуют, появилась острая необходимость оказать государственную поддержку», - сообщил директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Сергей Румянцев.
По его словам, за поддержкой к правительству города не обращались раньше, потому что «ожидали поддержки от федерального бюджета, вносили в список системообразующих предприятий, велась работа по получению кредитов».
В итоге решено было выделить из бюджета города 7,2 миллиона рублей и заплатить всем сотрудникам предприятия долг в ближайшие дни.
«В апреле люди без зарплаты сидят у нас что ли? Как так может быть? Сергей Сергеевич, вы зарплату получаете каждый месяц? А они чем заниматься должны? На невольничьем рынке себя предлагать или где?», - отреагировал на это врио губернатора Михаил Развожаев.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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