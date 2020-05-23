Коронавирус в Крыму
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Севастополь останется закрытым для остальных крымчан городом
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С 25 мая в обычном режиме начинает работать перевозка пассажиров между Республикой Крым и Севастополем.
Пассажиров предупреждают, для перемещения по городу и за его пределы при себе необходимо иметь электронный пропуск.
Об этом сообщили в ГУП РК «Крымавтотранс».
«На территории города Севастополя действуют дополнительные ограничительные меры в рамках режима «повышенной готовности», направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции. Для перемещения по городу Севастополю и за его пределы в режиме повышенной готовности гражданам, не имеющих регистрации или фактически не проживающих на территории города, при себе необходимо иметь паспорт, а также документ, подтверждающий исполнение гражданами должностных (служебных) обязанностей либо электронный пропуск», - сообщили в Крымавтотрансе.
При въезде в Севастополь организован пункт пропуска, работающий в круглосуточном режиме.
Электронный пропуск на перемещение по городу для физических лиц можно получить на сайте правительства Севастополя (https://covid.sev.gov.ru/).
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