Севастополь останется закрытым для остальных крымчан городом

фото © ria.ru

С 25 мая в обычном режиме начинает работать перевозка пассажиров между Республикой Крым и Севастополем.

Пассажиров предупреждают, для перемещения по городу и за его пределы при себе необходимо иметь электронный пропуск.

Об этом сообщили в ГУП РК «Крымавтотранс».

«На территории города Севастополя действуют дополнительные ограничительные меры в рамках режима «повышенной готовности», направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции. Для перемещения по городу Севастополю и за его пределы в режиме повышенной готовности гражданам, не имеющих регистрации или фактически не проживающих на территории города, при себе необходимо иметь паспорт, а также документ, подтверждающий исполнение гражданами должностных (служебных) обязанностей либо электронный пропуск», - сообщили в Крымавтотрансе.

При въезде в Севастополь организован пункт пропуска, работающий в круглосуточном режиме.

Электронный пропуск на перемещение по городу для физических лиц можно получить на сайте правительства Севастополя (https://covid.sev.gov.ru/).

Ранее Новости Крыма сообщали:

Сотрудники «Севавтотранса» два месяца не получали зарплату. Сотрудники ГУП «Севавтотранс» с апреля 2020 года не получали зарплату из-за того, что деятельность автовокзалов была прекращена.

Крымские водители недовольны шумозащитными экранами на трассе «Таврида». В Белогорском районе Крыма продолжается установка шумозащитных экранов на трассе «Таврида» вблизи населенных пунктов.

В Севастополье на Большой Морской ограничили максимальную скорость движения. На главной улице Севастополя власти города ввели ограничения по максимальной скорости движения.

Общественный транспорт вернулся к обычному режиму работы в Крыму. Пассажирские перевозки в крымских городах и между муниципалитетами с сегодняшнего дня осуществляются в обычном режиме.