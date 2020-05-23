Курортный сезон
Развитие сюжета: В Крыму тысячами исчезают приезжие: статистика не сходится даже у официальных лиц ● Когда в Крыму может начаться купальный сезон ● Эксперты продолжают рассуждать будет ли курортный сезон в Крыму ● В Крыму рассказали о перспективах туризма после снятия ограничений ● На крымских пляжах водолазы находят арматуру и фрагменты конструкций
Россияне планируют в июне лететь в Крым
Авиарейсы в Симферополь и Сочи – лидеры по продажам авиабилетов на июнь, рейс Москва-Симферополь – первый номер в рейтинге.
Так, по данным сервиса путешествий Туту.ру во второй половине мая у путешественников проснулся интерес к бронированию авиабилетов. Рост продаж начался на прошлой неделе.
В целом, средний чек в июне 2020 по сравнению с прошлым годом практически не изменился (-2%, в среднем, авиабилет в обе стороны по России обойдется в 16 145 рублей). Так что путешествие в первый летний месяц не выйдет дороже, чем в прошлом году.
Как показывает аналитика, в приоритете южные направления. Почти 20% от всех проданных в июне билетов по России – это билеты с вылетом из Москвы и Петербурга в Симферополь. Доля пассажиров на маршруте Москва — Симферополь увеличилась на 30% по сравнению с июнем 2019 Сочи отстает, но в рейтинг самых популярных авианаправлений июня попали сразу два рейса в город с темными ночами, опять же из Москвы и Петербурга.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Аксенов опять рассказал, что в Крыму не стоит ждать российских туристов. Исходя из текущей ситуации по распространению коронавирусной инфекции в России, рассчитывать на возобновление межрегионального туризма объективно не стоит.
Власти Ялты хотят завершить подготовку к курортному сезону при любом течении пандемии. Ялтинский регион активно готовится к курортному сезону, несмотря на режим повышенной готовности и соблюдение всех требований и норм Роспотребнадзора.
Крымские отели отказываются возвращать туристам деньги за бронирование. Крымские отели отказываются возвращать туристам брони за размещение, власти пытаются представить это как верность полуострову.
Роспотребнадзор смягчил требования к работе санаториев в коронавирусный сезон. Роспотребнадзор РФ обновил рекомендации по работе санаториев в условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции. Новые рекомендации в значительной степени обновлены по ходатайству Ростуризма, профильных ведомств и бизнеса.
«Многие не откроются»: власти оценили состояние бизнеса в Крыму
Крымскому правительству необходимо продумать дополнительные меры поддержки для тех сфер бизнеса в Крыму, которым до сих пор запрещено работать.
В Севастополе коронавирусом заразился трехлетний ребенок
За минувшие сутки в Севастополе выявлено пять случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Старый очаг и гостья из Питера: новые случаи COVID в Крыму
В Крыму зарегистрировано два случая заражения новой коронавирусной инфекцией – у жителя Симферополя и женщины из Санкт-Петербурга.
Резкий рост: в Крыму за сутки полтора десятка новых случаев коронавируса
По состоянию на утро 21 мая в Крыму диагностировали 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
21 мая
Коммунисты России требуют уволить главу Алушты за скандал с собаками
Председатель ЦК партии Коммунисты России Максим Сурайкин просит главу Крыма Сергея Аксенова уволить главу администрации Алушты Галину Огневу.