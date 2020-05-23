Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.7
воздух +14
море +15

Курортный сезон

Россияне планируют в июне лететь в Крым

12:26 суббота, 23 мая 2020

Авиарейсы в Симферополь и Сочи – лидеры по продажам авиабилетов на июнь, рейс Москва-Симферополь – первый номер в рейтинге.

Так, по данным сервиса путешествий Туту.ру во второй половине мая у путешественников проснулся интерес к бронированию авиабилетов. Рост продаж начался на прошлой неделе.

В целом, средний чек в июне 2020 по сравнению с прошлым годом практически не изменился (-2%, в среднем, авиабилет в обе стороны по России обойдется в 16 145 рублей). Так что путешествие в первый летний месяц не выйдет дороже, чем в прошлом году.

Как показывает аналитика, в приоритете южные направления. Почти 20% от всех проданных в июне билетов по России – это билеты с вылетом из Москвы и Петербурга в Симферополь. Доля пассажиров на маршруте Москва — Симферополь увеличилась на 30% по сравнению с июнем 2019 Сочи отстает, но в рейтинг самых популярных авианаправлений июня попали сразу два рейса в город с темными ночами, опять же из Москвы и Петербурга.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Аксенов опять рассказал, что в Крыму не стоит ждать российских туристов. Исходя из текущей ситуации по распространению коронавирусной инфекции в России, рассчитывать на возобновление межрегионального туризма объективно не стоит.

Власти Ялты хотят завершить подготовку к курортному сезону при любом течении пандемии. Ялтинский регион активно готовится к курортному сезону, несмотря на режим повышенной готовности и соблюдение всех требований и норм Роспотребнадзора.

Крымские отели отказываются возвращать туристам деньги за бронирование. Крымские отели отказываются возвращать туристам брони за размещение, власти пытаются представить это как верность полуострову.

Роспотребнадзор смягчил требования к работе санаториев в коронавирусный сезон. Роспотребнадзор РФ обновил рекомендации по работе санаториев в условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции. Новые рекомендации в значительной степени обновлены по ходатайству Ростуризма, профильных ведомств и бизнеса.

Коронавирус в Крыму
«Многие не откроются»: власти оценили состояние бизнеса в Крыму

«Многие не откроются»: власти оценили состояние бизнеса в Крыму

Крымскому правительству необходимо продумать дополнительные меры поддержки для тех сфер бизнеса в Крыму, которым до сих пор запрещено работать.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе коронавирусом заразился трехлетний ребенок

В Севастополе коронавирусом заразился трехлетний ребенок

За минувшие сутки в Севастополе выявлено пять случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Коронавирус в Крыму
Старый очаг и гостья из Питера: новые случаи COVID в Крыму

Старый очаг и гостья из Питера: новые случаи COVID в Крыму

В Крыму зарегистрировано два случая заражения новой коронавирусной инфекцией – у жителя Симферополя и женщины из Санкт-Петербурга.

Власть
Коммунисты России требуют уволить главу Алушты за скандал с собаками

Коммунисты России требуют уволить главу Алушты за скандал с собаками

Председатель ЦК партии Коммунисты России Максим Сурайкин просит главу Крыма Сергея Аксенова уволить главу администрации Алушты Галину Огневу.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации