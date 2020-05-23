Россияне планируют в июне лететь в Крым

Авиарейсы в Симферополь и Сочи – лидеры по продажам авиабилетов на июнь, рейс Москва-Симферополь – первый номер в рейтинге.

Так, по данным сервиса путешествий Туту.ру во второй половине мая у путешественников проснулся интерес к бронированию авиабилетов. Рост продаж начался на прошлой неделе.

В целом, средний чек в июне 2020 по сравнению с прошлым годом практически не изменился (-2%, в среднем, авиабилет в обе стороны по России обойдется в 16 145 рублей). Так что путешествие в первый летний месяц не выйдет дороже, чем в прошлом году.

Как показывает аналитика, в приоритете южные направления. Почти 20% от всех проданных в июне билетов по России – это билеты с вылетом из Москвы и Петербурга в Симферополь. Доля пассажиров на маршруте Москва — Симферополь увеличилась на 30% по сравнению с июнем 2019 Сочи отстает, но в рейтинг самых популярных авианаправлений июня попали сразу два рейса в город с темными ночами, опять же из Москвы и Петербурга.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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