Российские военные учились переправлять боевую технику через Донузлав

Российские военнослужащие отдельного морского инженерного полка Черноморского флота России провели учение по организации переправы военной техники и военнослужащих через залив Донузлав в Крыму.

Об этом сообщили в пресс-службе флота.

«В рамках учения инженеры задействовали плавающие транспортеры ПТС, с помощью которых переправили на противоположный берег водной преграды 10 автомобилей «Урал» и КамАЗ. В ходе второй части учения личный состав отработал действия по восстановления электропитания после условного повреждения причального фронта «противником», с применением передвижных электростанций АД-100», – говорится в сообщении.

По информации Черноморского флота России, всего в учениях были задействованы более 200 военнослужащих и 20 единиц техники.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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