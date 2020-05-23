Пять новых случаев заражения COVID-19 подтверждены в Севастополе за сутки

Пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией лабораторно подтверждены в Севастополе за прошедшие сутки.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на правительство города.

«По состоянию на утро 23 мая выписано еще восемь человек после выздоровления. Зарегистрировано пять новых случаев заболевания COVID-19. Среди них двое детей – трех и двенадцати лет. Все они находились в контакте с ранее заболевшими и находились в режиме изоляции», – говорится в сообщении.

По данным агентства, в инфекционной больнице города находятся под наблюдением 89 человек, в городской больнице №9 – 62. Под наблюдением по месту жительства – 597 человек.

Всего с начала года в регионе выявлено 154 случая заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 113 человек, 2 человека умерли.

На территории Крыма с начала пандемии зарегистрировано 326 случаев COVID-19, с выздоровлением из больниц выписаны 152 пациента, 9 человек скончались.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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