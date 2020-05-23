Прогноз погоды в Крыму на субботу 23 мая

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 23 мая.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, прочие опасности (Почвенная засуха в Нижнегорском, Кировском и Джанкойском районах.), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, прочие опасности (заморозки на поверхности почвы 1-3 градуса), уровень опасности оранжевый, пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс)), уровень опасности желтый. На южном побережье - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый. В горах Крыма - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки , вечером Температура воздуха днем от 5 до 13, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер С 14 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 78 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки , вечером Температура воздуха днем от 11 до 14, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер С 12 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 66 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром Температура воздуха днем от 11 до 14, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер С 27 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 69 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки , вечером Температура воздуха днем от 10 до 16, ночью от 10 до 12 градусов. Ветер С 24 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 47 до 72 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 16, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер северный 26 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 43 до 67 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером Температура воздуха днем от 9 до 16, ночью от 9 до 11 градусов. Ветер С 23 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 71 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 7 до 17, ночью от 8 до 10 градусов. Ветер С 18 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 38 до 75 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 7 до 16, ночью от 7 до 10 градусов. Ветер С 19 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 40 до 72 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки , вечером Температура воздуха днем от 5 до 9, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер С 13 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 84 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки , вечером Температура воздуха днем от 5 до 11, ночью около 6 градусов. Ветер С 12 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 83 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 14 до 18 градусов тепла. По городам: в Алуште - 16, в Евпатории - 16, на мысе Казантип в Азовском море - 16, в Керчи - 17, в Николаевке - 16, в Севастополе - 16, в Судаке - 16, на Тарханкуте - 17, в Феодосии - 16, в Ялте - 16 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 15, в Египте - 26, на Кипре - 23, в Одессе - 16, в Сочи - 18, в Турции - 23, в Хорватии - 19 градусов выше нуля.

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