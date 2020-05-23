Коронавирус в Крыму
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Полиция составила 13 протоколов на крымчан, нарушавших режим
За прошедшие сутки на 13 крымчан, нарушивших требования Указа Главы Республики, составили административные протоколы.
Об этом замначальника полиции МВД по РК Александр Смаглин заявил в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
— Несоблюдение требований Указа – 20.6.1 – 13 административных протоколов вчера было составлено. Еще два протокола по 5.35 в отношении родителей, чьи дети находились беспричинно на улице. Один протокол составлен в отношении иностранца, — сказал Смаглин.
Также он рассказал, что за сутки сотрудники полиции проверили 371 объект и 260 лиц, находящихся под контролем с постановлением Роспотребнадзора, — нарушений не выявлено.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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