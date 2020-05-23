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Полиция составила 13 протоколов на крымчан, нарушавших режим

18:15 суббота, 23 мая 2020

За прошедшие сутки на 13 крымчан, нарушивших требования Указа Главы Республики, составили административные протоколы.

Об этом замначальника полиции МВД по РК Александр Смаглин заявил в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— Несоблюдение требований Указа – 20.6.1 – 13 административных протоколов вчера было составлено. Еще два протокола по 5.35 в отношении родителей, чьи дети находились беспричинно на улице. Один протокол составлен в отношении иностранца, — сказал Смаглин.

Также он рассказал, что за сутки сотрудники полиции проверили 371 объект  и 260 лиц, находящихся под контролем с постановлением Роспотребнадзора, — нарушений не выявлено.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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