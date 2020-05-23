Перед судом предстанут члены ОПГ, продававшей в Крыму наркотики

Полицейские передали в суд уголовное дело в отношении организованной преступной группы по сбыту синтетических наркотиков в интернете в особо крупном размере.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«Следственным управлением МВД направлено в суд уголовное дело по незаконному сбыту наркотических средств и психотропных веществ в крупном и особо крупном размерах в составе организованной группы. Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет», – говорится в сообщении.

Фигуранты обвиняются сразу по нескольким эпизодам преступной деятельности. В ведомстве отметили, что ОПГ занималась торговлей N-метилэфедроном, а также наркотиками амфетаминовой группы. «Оперативники установили, что злоумышленники создали в сети интернет специализированный сайт, через который вербовались розничные сбытчики из числа крымской молодежи, а также организовывалась продажа наркотических средств. Всего к реализации преступной схемы были причастны многочисленные «раскладчики» наркотиков, работавшие в разных городах и районах полуострова», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что во время обыска на «перевалочной базе», расположенной под Симферополем, полицейские обнаружили почти полтора килограмма высокотоксичных синтетических наркотиков. Также полицейские провели личный досмотр и провели обыск в автомобиле обвиняемых и изъяли из тайников более 500 грамм запрещенных веществ. Для осуществления платежей организаторы применяли криптовалюту Bitcoin.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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