Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Крымский врач рассказал, как непросто подтвердить коронавирус ● Число крымчан под меднаблюдением по COVID значительно увеличилось ● По набережным Судака и Нового Света разрешат гулять с 23 мая ● Общественный транспорт вернулся к обычному режиму работы в Крыму ● В Ялте практически перестали соблюдать масочный режим
Отельеры в Крыму должны вернуть миллиарды рублей за отмену броней
фото © Pixabay
Крымские отельеры оценили объемы средств, которые они обязаны будут вернуть туристам за отмену броней в случае, если турбизнесу не разрешат возобновить работу в летние месяцы.
Данные приводит министерство курортов и туризма Республики Крым.
«Суммы возвратов туристам крымскими средствами размещения только за апрель-май составляют 1,3 млрд (рублей), за летние месяцы это больше 10 млрд, по самым скромным подсчетам», – говорится в сообщении министерства.
По словам главы крымского минтуризма Вадима Волченко, сберечь бизнес и при этом соблюсти права и интересы туристов позволит закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции», принятый сегодня Государственной думой в третьем чтении. Документ регулирует вопросы переноса или возврата туристам уплаченных ими денежных средств за отдых.
«Согласно законопроекту, правительство РФ вправе устанавливать на 2020-2021 годы особенности переноса либо отмены бронирования места в гостинице или ином средстве размещения. Законопроект предусматривает возможность предоставления гарантий и обязательств на перенос отдыха туристу в согласованный с ним период при аналогичных условиях проживания. При этом если турист не воспользуется предоставленным предложением до окончания срока его действия, то средство размещения вернет деньги за оплаченный отдых», – пояснили в пресс-службе министерства.
В минкурортов РК пояснили, что по договорам о реализации турпродукта, заключенным до 31 марта 2020 года туроператором или турагентом в сфере внутреннего, въездного или выездного туризма правительство РФ вправе определить порядок по возврату уплаченных денежных сумм при условии предоставления туристам равнозначного продукта в установленный срок. Порядки переносов и возвратов денежных средств будут определены постановлением федерального правительства.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил о том, что курортный сезон в Крыму в этом году, вероятнее всего, не состоится. По его прогнозам, в этом году в Крыму возможен только внутренний туризм.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Власти Ялты хотят завершить подготовку к курортному сезону при любом течении пандемии. Ялтинский регион активно готовится к курортному сезону, несмотря на режим повышенной готовности и соблюдение всех требований и норм Роспотребнадзора.
Крымские отели отказываются возвращать туристам деньги за бронирование. Крымские отели отказываются возвращать туристам брони за размещение, власти пытаются представить это как верность полуострову.
Роспотребнадзор смягчил требования к работе санаториев в коронавирусный сезон. Роспотребнадзор РФ обновил рекомендации по работе санаториев в условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции. Новые рекомендации в значительной степени обновлены по ходатайству Ростуризма, профильных ведомств и бизнеса.
В Крыму тысячами исчезают приезжие: статистика не сходится даже у официальных лиц. В Крыму растет число приезжих.
«Многие не откроются»: власти оценили состояние бизнеса в Крыму
Крымскому правительству необходимо продумать дополнительные меры поддержки для тех сфер бизнеса в Крыму, которым до сих пор запрещено работать.
В Севастополе коронавирусом заразился трехлетний ребенок
За минувшие сутки в Севастополе выявлено пять случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Старый очаг и гостья из Питера: новые случаи COVID в Крыму
В Крыму зарегистрировано два случая заражения новой коронавирусной инфекцией – у жителя Симферополя и женщины из Санкт-Петербурга.
Резкий рост: в Крыму за сутки полтора десятка новых случаев коронавируса
По состоянию на утро 21 мая в Крыму диагностировали 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
21 мая
Коммунисты России требуют уволить главу Алушты за скандал с собаками
Председатель ЦК партии Коммунисты России Максим Сурайкин просит главу Крыма Сергея Аксенова уволить главу администрации Алушты Галину Огневу.