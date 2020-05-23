Отельеры в Крыму должны вернуть миллиарды рублей за отмену броней

фото © Pixabay

Крымские отельеры оценили объемы средств, которые они обязаны будут вернуть туристам за отмену броней в случае, если турбизнесу не разрешат возобновить работу в летние месяцы.

Данные приводит министерство курортов и туризма Республики Крым.

«Суммы возвратов туристам крымскими средствами размещения только за апрель-май составляют 1,3 млрд (рублей), за летние месяцы это больше 10 млрд, по самым скромным подсчетам», – говорится в сообщении министерства.

По словам главы крымского минтуризма Вадима Волченко, сберечь бизнес и при этом соблюсти права и интересы туристов позволит закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции», принятый сегодня Государственной думой в третьем чтении. Документ регулирует вопросы переноса или возврата туристам уплаченных ими денежных средств за отдых.

«Согласно законопроекту, правительство РФ вправе устанавливать на 2020-2021 годы особенности переноса либо отмены бронирования места в гостинице или ином средстве размещения. Законопроект предусматривает возможность предоставления гарантий и обязательств на перенос отдыха туристу в согласованный с ним период при аналогичных условиях проживания. При этом если турист не воспользуется предоставленным предложением до окончания срока его действия, то средство размещения вернет деньги за оплаченный отдых», – пояснили в пресс-службе министерства.

В минкурортов РК пояснили, что по договорам о реализации турпродукта, заключенным до 31 марта 2020 года туроператором или турагентом в сфере внутреннего, въездного или выездного туризма правительство РФ вправе определить порядок по возврату уплаченных денежных сумм при условии предоставления туристам равнозначного продукта в установленный срок. Порядки переносов и возвратов денежных средств будут определены постановлением федерального правительства.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил о том, что курортный сезон в Крыму в этом году, вероятнее всего, не состоится. По его прогнозам, в этом году в Крыму возможен только внутренний туризм.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Ялты хотят завершить подготовку к курортному сезону при любом течении пандемии. Ялтинский регион активно готовится к курортному сезону, несмотря на режим повышенной готовности и соблюдение всех требований и норм Роспотребнадзора.

Крымские отели отказываются возвращать туристам деньги за бронирование. Крымские отели отказываются возвращать туристам брони за размещение, власти пытаются представить это как верность полуострову.

Роспотребнадзор смягчил требования к работе санаториев в коронавирусный сезон. Роспотребнадзор РФ обновил рекомендации по работе санаториев в условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции. Новые рекомендации в значительной степени обновлены по ходатайству Ростуризма, профильных ведомств и бизнеса.

В Крыму тысячами исчезают приезжие: статистика не сходится даже у официальных лиц. В Крыму растет число приезжих.