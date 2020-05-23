Мошенники сняли со счетов жительницы Ялты почти миллион рублей

Злоумышленники за несколько минут списали с банковских счетов жительницы Ялты почти миллион рублей.

Управление МВД РФ по Ялте предупредило об относительно новом виде дистанционного мошенничества.

«Обратившаяся в полицию женщина сообщила, что стала жертвой неизвестных лиц, которые в сети интернет на сайте kompensacia2020.site разместили сведения, не соответствующие действительности. Введенная в заблуждение ялтинка, сама не подозревая, сообщила мошенникам информацию, позволяющую получить доступ к ее счетам», – рассказали правоохранители.

Полицейские пояснили, что, переходя по разным интернет-сайтам, потерпевшая натолкнулась на приглашение от одного из крупных банков, клиентом которого она является, где ей предлагалось пройти опрос о качестве обслуживания и, кроме того, получить шанс получения денежного вознаграждения в сумме 2020 рублей.

«Женщина решила пройти опрос, для чего перешла по ссылке и оказалась на сайте kompensacia2020.site, который внешне выглядел привычным и идентичным по интерфейсу страничке банковского учреждения. А в сам опрос входили вопросы о том, нравится ли ей обслуживание, также необходимо было указать ФИО, номер мобильного телефона, номер банковской карты и срок ее действия», – обратили внимание стражи порядка.

Как установили сотрудники полиции, заполнив все поля, жертва мошенников нажала кнопку «отправить заявку на компенсацию», после чего появилось окно с шагом №2 – якобы «прохождением авторизации», для чего необходимо было ввести код, который пришел в SMS на ее мобильный телефон. Женщина ввела его на интернет-странице, завершающей опрос, а далее на экране высветилось сообщение, что заявка успешно отправлена, и если правильно введен код, то в течении 24 часов будут зачислены денежные средства в сумме 2020 рублей.

Разочарование женщину ждало в тот момент, когда она получила уведомление, что на ее телефоне переустановлен «мобильный банк» или сменен от него пароль. Удивленная клиентка банка, которая самостоятельно ничего не меняла, зашла в мобильное приложение и увидела, что с трех ее счетов пропали все ее деньги – в общей сумме 917 441 рубль 69 копеек.

По данному факту отделом дознания УМВД России по Ялте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ – кража денежных средств с банковского счета, а равно электронных денежных средств. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на изобличение лиц, причастных к совершению преступления.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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