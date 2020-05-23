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«Многие не откроются»: власти оценили состояние бизнеса в Крыму

13:32 суббота, 23 мая 2020
«Многие не откроются»: власти оценили состояние бизнеса в Крыму

фото © pixabay.com

Крымскому правительству необходимо продумать дополнительные меры поддержки для тех сфер бизнеса в Крыму, которым до сих пор запрещено работать.

В противном случае многие предприниматели не смогут продолжить работу после кризиса, и это ударит по всем, заявил глава республики Сергей Аксенов на заседании оперштаба по ситуации с коронавирусом.

Это в первую очередь касается представителей курортной отрасли и смежных с ней сфер общепита, ресторанного бизнеса и других предприятий, работа которых завязана на тесном контакте людей друг с другом.

«У людей должно быть понимание, какие меры поддержки реально будут, и чем мы с вами сможем им помочь. Потому что положение у многих, действительно, тяжелое, - отметил Аксенов. – Многие предприниматели говорят о том, что значительная часть из них после кризиса открыться не сможет. Это большая проблема и для людей, и для нас с вами».

Вместе с тем глава республики отметил, что очень многие предприятия, схожие по роду деятельности с теми, кто уже открыт, до сих пор не выходят на работу, потому что боятся штрафов.

«Тем видам деятельности, которые схожи с теми, кто уже открыт, нужно точно так же давать разрешения на работу. Давайте договоримся: мы опубликовали те сферы деятельности, работа которых запрещена. Если вида деятельности в запрещенном списке нет, значит, они имеют право на работу», - пояснил Аксенов.

Ранее, как сообщалось, Госдума приняла в третьем чтении законопроект, предусматривающий ряд дополнительных мер поддержки как для граждан, так и для субъектов малого и среднего предпринимательства.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Крыма попросили правительство РФ помочь местным предпринимателям. Правительство Крыма обратилось в федеральный центр с просьбой о помощи для тех крымских предприятий, которые не попали в перечень наиболее пострадавших отраслей в связи с коронавирусом и не могут претендовать на господдержку.

Крымский рынок недвижимости попал в кризис. В Крыму в период самоизоляции упал спрос на покупку и аренду жилой и коммерческой недвижимости.

В магазинах Крыма посетителям предлагали обработать руки средством для мытья стекол. Глава крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская перечислила основные нарушения режима, которые допускают субъекты хозяйствования, приступившие к работе.

С 18 мая крымчане смогут сменить оператора мобильной связи сохранив номер. С 18 мая 2020 года жители Республики Крым смогут воспользоваться услугой MNP для абонентов мобильной сети с кодом 978.

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