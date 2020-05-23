Малый бизнес Симферополя ожидают проверки

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Госкомрегистр усилит работу по выявлению фактов нецелевого использования земли коммерческими структурами в Симферополе.

Об этом сообщила пресс-служба Госкомрегистра РК.

Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым усилит работу по выявлению фактов нецелевого использования земли коммерческими структурами в Симферополе. После снятия ограничительных мер на территории города планируется проведение проверок малого бизнеса на предмет соблюдения земельного законодательства.

С целью осуществления надзорных мероприятий глава Госкомрегистра поручил госземинспекторам провести информационно-аналитическую работу по выявлению нецелевого использования земельных участков, на которых построены автомойки и бани.

— Стоит понимать, что использование в коммерческих целях участка, предоставленного, к примеру, под строительство жилья, это повышенное воздействие на инженерные сети и разная налоговая нагрузка. При проведении административных обследований наши специалисты запросят адресную информацию у администрации города о таких объектах, работающих в Симферополе, — рассказал глава Госкомрегистра РК Александр Спиридонов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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