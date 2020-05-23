Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.7
воздух +13
море +15

Власть

Малый бизнес Симферополя ожидают проверки

Малый бизнес Симферополя ожидают проверки

фото © www.ukrinform.ru

Госкомрегистр усилит работу по выявлению фактов нецелевого использования земли коммерческими структурами в Симферополе.

Об этом сообщила пресс-служба Госкомрегистра РК.

Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым усилит работу по выявлению фактов нецелевого использования земли коммерческими структурами в Симферополе. После снятия ограничительных мер на территории города планируется проведение проверок малого бизнеса на предмет соблюдения земельного законодательства.

С целью осуществления надзорных мероприятий глава Госкомрегистра поручил госземинспекторам провести информационно-аналитическую работу по выявлению нецелевого использования земельных участков, на которых построены автомойки и бани.

— Стоит понимать, что использование в коммерческих целях участка, предоставленного, к примеру, под строительство жилья, это повышенное воздействие на инженерные сети и разная налоговая нагрузка. При проведении административных обследований наши специалисты запросят адресную информацию у администрации города о таких объектах, работающих в Симферополе, — рассказал глава Госкомрегистра РК Александр Спиридонов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Предприятия в Крыму продолжают закрывать и штрафовать за нарушения. В Республике Крым деятельность еще четырех открывшихся предприятий приостановили по решению суда за нарушения санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора.

Полицейская овчарка Флаффи помогла найти угонщика в Крыму. В Сакском районе полицейская собака Флаффи помогла разыскать злоумышленника, причастного к похищению автомобиля.

Крымчанин получил штраф за незаконную торговлю черной икрой. Предприниматель был задержан во время транспортировки в Евпаторию восьми пол-литровых пластиковых банок черной икры. Экспертиза подтвердила принадлежность икры к семейству осетровых (калуга), которые занесены в Красную книгу Российской Федерации.

Суд признал банкротом подрядчика строительства дороги в Крыму. Арбитражный суд Новосибирской области признал ООО «Сибавтобан» (Новосибирск) банкротом.

Коронавирус в Крыму
Севастополь останется закрытым для остальных крымчан городом

Севастополь останется закрытым для остальных крымчан городом

С 25 мая в обычном режиме начинает работать перевозка пассажиров между Республикой Крым и Севастополем.

Коронавирус в Крыму
«Многие не откроются»: власти оценили состояние бизнеса в Крыму

«Многие не откроются»: власти оценили состояние бизнеса в Крыму

Крымскому правительству необходимо продумать дополнительные меры поддержки для тех сфер бизнеса в Крыму, которым до сих пор запрещено работать.

Коронавирус в Крыму
В Крым не пустили рекордное количество автомобилистов

В Крым не пустили рекордное количество автомобилистов

За прошедшие сутки правоохранители не допустили на территорию полуострова 75 автомобилей, проезжающих по Крымскому мосту.

Общество
Крыму пообещали проливные дожди в ближайшие десять дней

Крыму пообещали проливные дожди в ближайшие десять дней

Вместе с довольно прохладной погодой Республика Крым в ближайшие дни получит и обилие долгожданных осадков.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации